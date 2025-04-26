Erdoğan’dan "İlim Yayma Cemiyeti" mesajı: Tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 65. Olağan Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi.

Cemiyetin, "milletin medarıiftiharlarından biri olduğunu" savunan Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İlim Yayma Cemiyetimizin yanında olacağız, bu mümtaz kuruluşun hayatımıza bereket katan, yarınlarımızı aydınlatan faaliyetlerine tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIKLARA MARUZ KALDIK"

Erdoğan, mesajında özetle şunları paylaştı:

"İlim Yayma hikayesi, Türkiye'nin hikayesidir, bizim de hikayemizdir. Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. 'İman varsa imkan da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda İlim Yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu.

Bakın şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; İlim Yayma Cemiyeti, sadece gönüllü teşekkül değildir, aynı zamanda bir gönül hareketidir. Cemiyetin özellikle millete, ümmete ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonu her türlü takdirin üzerindedir.

"CEMİYETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Cemiyetin kuruluşunda yer alan hayırseverlerimizden ebediyete intikal edenleri şükranla, minnetle, rahmetle yad ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, kendisini milletimize vakfeden Cemiyet mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İlim Yayma Cemiyetimizin yanında olacağız, bu mümtaz kuruluşun hayatımıza bereket katan, yarınlarımızı aydınlatan faaliyetlerine tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz."

İlim Yayma Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanlığı koltuğunda Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bulunuyor.