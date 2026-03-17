Erdoğan’dan kritik karar: Yabancı ülkelere ait askeri malzemelerin transit geçişine izin!

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar 18’inci gününe girerken, Resmî Gazete’de yayımlanan bir karar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, yabancı ülkeler arasında gönderilecek askeri malzemelerin Türkiye üzerinden transit geçişine izin verildi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN ASKERİ SEVKİYATIN ÖNÜ AÇILDI

Karara göre; harp araç ve gereçleri, silah ve mühimmat ile bunlara ait yedek parçalar, askeri patlayıcı maddeler ve ilgili teknolojilerin Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişi ve yeniden ihracatı mümkün hale getirildi.

T24'te yer alan habere göre karar kapsamında söz konusu askeri eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit geçişi veya transit ticaret kapsamında yeniden ihracatı için Ticaret Bakanlığı’na uygunluk başvurusu yapılabileceği, bakanlığın da sevkiyatın uygun olup olmadığına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alacağı kaydedildi.

“SAVAŞLA BAĞLANTISI VAR MI?”

Gazeteci Murat Yetkin, kararnamenin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye üzerinden askeri malzeme taşınmasına izin verilmesinin ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bağlantısının açıklanması gerektiğini vurguladı.

Kararın, bölgedeki savaşın sürdüğü bir dönemde alınmış olması, Türkiye’nin olası rolüne ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu ifadelere yer verildi:

"Karar Sayısı: 11068

Ekli ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilerin Türkiye Gümrük Bölgesinden Transit Geçişine ve Transit Ticaret Kapsamında Yeniden İhracatına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”