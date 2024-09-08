Erdoğan’dan Narin Güran paylaşımı: "Sürecin bizzat takipçisi olacağım"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Narin Güran cinayeti soruşturmasında sorumluların ceza alması için sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Erdoğan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'a ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."