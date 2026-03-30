Erdoğan’dan Neçirvan Barzani’ye 'geçmiş olsun' telefonu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Barzani'yi, konutuna yönelik İHA saldırısı nedeniyle aradığı öğrenildi.

Rudaw'ın haberine göre; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan’ın, Barzani’yi telefonla arayarak Duhok’taki konutuna yönelik düzenlenen İHA saldırısını şiddetle kınadığını bildirildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve diplomatik temaslar da ele alındı.

Açıklamada, Erdoğan’ın son günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yönelik saldırıları yakından takip ettiği belirtildi. Erdoğan, Barzani’nin Duhok’taki konutuna yönelik düzenlenen dron saldırısını şiddetle kınadı ve aynı zamanda önceki saldırılarda hayatını kaybeden Peşmergeler için taziyelerini, yaralılar için ise şifa dileklerini iletti.

Erdoğan, Türkiye'nin komşu Irak ve IKBY'nin huzuruna verdiği önemi vurguladı.

NEÇİRVAN BARZANİ: KÜRDİSTAN BÖLGESİ SAVAŞIN BİR PARÇASI OLMAYACAK

Neçirvan Barzani de Erdoğan'a bu hassas süreçte gösterdiği dostane tutum ve dayanışma telefonu için teşekkür etti. Barzani, "Kürdistan Bölgesi dün olduğu gibi bugün de her zaman huzur ve barış faktörü olmaya devam edecektir. Bölgedeki savaş ve gerilimlerin bir parçası olmayacağız" mesajını verdi.