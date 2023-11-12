Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Şu an senin iyi günlerin, gidicisin

Gazze’de on bini aşkın Filistinliyi katleden İsrail’in Başbakanı Netanyahu’ya seslenen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey Netanyahu, bunlar senin daha iyi günlerin” dedi.

İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de süren İsrail katliamları hakkında konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslenen Erdoğan, “Ey Netanyahu, bunlar senin daha iyi günlerin” dedi.

“Seni daha farklı günler bekliyor, çocukların ahı seni iflah etmez” diyen Erdoğan, “Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

Netanyahu yanına iki bakanının alıp basın açıklaması yapıyor. Macron'un açıklamaları rahatsız etmiş, Riyad zirvesi rahatsız etmiş. Ben ne dedim, ‘Ey Netanyahu şu an senin iyi günün’ dedim. Seni daha farklı günler bekliyor. O bebeler, o yavrular kefene sarılmış. O anneler şehit yavrularının cesedini koklayarak yavrularını mezara götürüyor. Onların ahı seni iflah ettirmez. Gidicisin, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste…

İslam coğrafyası Türkiye'ye bakıyor. Katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken meseleye insani yönden yaklaşıyoruz. Çocuklar ölmesin, analar evlatlarının soğuk bedenine sarılmasın diyoruz. 7 Ekim'den beri kan ve yıkım olmadan ateşkesin sağlanması bölgemizde barışın sağlanması içindir.

Birçok konuda önemli kararlar aldık. Yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız. Ateşkesin tesisi için gayret göstereceğiz. Hakkı ve hakikati her platformda haykıracağız. Pazar günü gerçekleşecek toplantıda bu vakur duruşumuzu bir adım ileri taşıyacağız. Vizyon sahibi ülkeleri harekete geçirmek için temasları yoğunlaştıracağız. Geçmişinde hiçbir utanç lekesi bulunmayan ülke olarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Milletimize umut bağlayan insanları hiçbir zaman yüz üstü bırakmadık. Kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz.