Erdoğan’dan "Öcalan’ın statü açığı" sorusuna kaçamak yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmralı'nın statü açığı"na ilişkin bir soruya "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından ilerletiliyor" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından salondan ayrılırken bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" açıklamasına kaçamak yanıt verdi.

Gazetecinin konuya ilişkin değerlendirmesini sorduğu Erdoğan, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından ilerletiliyor" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

24 Şubat'ta partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sormuştu.

MHP lideri sözlerinin devamında, "Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, bu tartışmanın yapılarak kısa sürede sonuca ulaşılması için çağrısında bulunmuştu.