Erdoğan’dan sendikalara da iç cephe vurgusu

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Erdoğan, işçi ve patron fark etmeksizin tüm sendikaların ‘‘yumuşama iklimine’’ destek vermesini istedi, ‘‘iç cephe’’ vurgusu yaptı: ‘‘İsrail’in koç başı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce Türkiye’nin 85 milyon olarak kenetlenmesine bağlıdır. İç kalemizde bir gedik açılırsa, Allah korusun dışarıda verdiğimiz mücadelenin bir anlamı kalmaz. Tüm siyasi partilerin, tüm sendikaların, hangi görüşe mensup olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz.’’ Erdoğan, enflasyonun yavaş yavaş dizginlenmeye başladığını öne sürdü ve yine ‘‘biraz daha sabır’’ istedi. ‘‘Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe kat etmek var’’ dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘ACIYARAK BAKIYORUZ’

Erdoğan, hakkında çıkarılan ‘‘zorla getirme’’ kararına tepki gösteren CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Türk siyasetinden perte çıkarılmasını, ülkemizin kalkınmasına yolculuğu adına fevkalade önemli buluyoruz” dedi.