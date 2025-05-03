Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan:



“İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum.” — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 3, 2025

"Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum".