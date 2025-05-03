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Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" dedi.

Güncel
  • 03.05.2025 18:46
  • Giriş: 03.05.2025 18:46
  • Güncelleme: 03.05.2025 18:52
Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum".

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