Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız Erdoğan:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 3, 2025
“İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum.”
"Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum".