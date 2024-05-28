Erdoğan’dan somut adım bekleniyor

CHP Lideri Özel ile Erdoğan arasında yapılan görüşme ile başlayan, “Siyasette normalleşme” sürecindeki temaslar liderler ile sınırlı değil. CHP’li kaynaklar, Erdoğan’dan somut adım beklediklerini hatırlattı.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra, “İktidar yolunda CHP belediyeciliğine dair çalışmalar” ve af talepleri değerlendirildi.

CHP Lideri Özgür Özel kurmaylarına, “Bizi 31 Mart’ta Türkiye’nin birinci partisi yapan oyların sorumluluğu ile hareket etmeye devam edeceğiz” mesajını verdi. Toplantıda öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye gerçekleştireceği iade-i ziyaretin tarihi ile ilgili de konuşuldu. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilen Büyük Emekli Mitingi’ne yönelik geri dönüşler ve yapılabilecek yeni eylemler de masaya yatırıldı. CHP kurmayları, yoğun katılımla gerçekleşen emekli mitingini, “Tam hedefine ulaşan miting” olarak değerlendirdi.

ERDOĞAN ZİYARETİ

CHP Parti Meclisi’nde, “Siyasette normalleşme süreci” kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapması beklenen iade-i ziyaret de gündeme geldi. CHP yetkilileri, CHP Genel Başkanı Özel'in konuyla ilgili kendilerine, “Ziyaret bayram öncesi olabilir” dediğini söyledi.

YARGIYA MÜDAHALE

CHP Lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen ilk buluşmadaki konularla ilgili somut adımlar beklendiğini söyleyen partililer, “İlk buluşmadan sonra tutuklu komutanlarla ilgili bir adım atılması olumluydu. Ama Kobani Davası ve yargıya müdahaleler gibi olumsuz adımlar da oldu. Bizim gündemimizde yine Anayasa’ya uyulmaması, emeklilerin sorunları, asgari ücret, geçim derdi gibi konular var. Gezi tutukluları gibi konularda da henüz bir adım atılmadı” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci görüşmeden sonra somut bir adım atmasını beklediklerini kaydeden CHP’liler, “Bizi seçim döneminde terörle suçlayan Erdoğan'ın şimdi genel merkezimize gelmesi iddialı bir iş. Bizim hedefimiz kutuplaşmayı azaltmak ve bu ziyaret de bu açıdan olumlu” yorumunu yaptı.

KABİNE İLE TEMAS

CHP'nin gölge kabinesinde yer alan üyelerin, Erdoğan’ın kabinesindeki bakanlarla temasta olduğu dile getirildi. Normalleşme süreci kapsamındaki temasların yalnızca liderler düzeyinde kalmadığını ortaya koyan görevlendirmeler kapsamında Gökan Zeybek'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yle, İlhan Uzgel’in de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğü kaydedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın da emniyette yaşanan kriz başta olmak üzere, yaşanan gelişmelerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.