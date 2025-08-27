Erdoğan’dan YPG’ye mesaj

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, süreç ile ilgili mesajlar verdi. "Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun kısa sürede önemli mesafe katettik" diyen Erdoğan, "Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen tüm kurumlarımız çalışmalarını asırlık birlikten sonsuz kardeşliğe hedefiyle adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇ VURGUSU

Suriye ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "Suriye’deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye’de. Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise eninde sonunda kaybecektir. Şunu da biliyoruz ki; kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: Kimse unutmasın: Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız.

İMRALI’YA ZİYARET

Öte yandan DEM Parti, TBMM’de kurulan komisyonun ardından İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ı ilk kez yarın ziyaret edecek. DEM Parti İmralı Heyeti’nde Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon ise saat 11.00’de ilk olarak Türkiye Barolar Birliği ve hukukçular dinlenecek. Bu toplantıda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul İkinci Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Ankara İkinci Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ile Diyarbakır, Bingöl, Hatay, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas Barosu başkanları yer alacak. Komisyon perşembe günü ise 14 eski TBMM Başkanı’ndan 10’unu ağırlayacak. Önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ile Mustafa Şentop, sürece dair tecrübelerini paylaşacak. Bugüne kadar 5 kez toplanan komisyon, pek çok isme kulak verdi. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri Meclis’te söz aldı. Ayrıca, farklı alanlardan sivil toplum temsilcileri de görüşlerini komisyon üyeleriyle paylaştı.