‘Erdoğan’ı ayakta tutacak şey savaş’

Haber Merkezi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, AKP’nin seçim politikalarını ve Erdoğan’ın Irak ziyaretini ANF’ye değerlendirdi.

Bayındır, Erdoğan iktidarının 31 Mart yerel seçimlerinde ağır bir darbe aldığını belirterek, “Taşımalı ve kayıt dışı seçmen başta olmak üzere tüm seçim hilelerine rağmen AKP, başta Kürt kentleri olmak üzere hemen hemen her yerde halkın iradesine karşı mağlup oldu. Tabii seçimle birlikte ortaya çıkan tablo, Erdoğan iktidarının son yıllarda yaşadığı çöküşü 1001 odalı sarayın eşiğine taşımış oldu. Çok net bir şekilde diyebilirim ki, Erdoğan iktidarı 31 Mart’la birlikte, çöküşü ilk kez bu denli derinden hissetti. Tabii bu çöküşün önüne geçmek, saray ve şürekasının temel gündemi haline geldi” dedi. Bayındır, “Erdoğan iktidarı yeni diplomatik temaslar ve anlaşmalar ile Kurdistan’daki savaş konseptini bir adım daha öne taşımayı amaçlıyor. Tasfiye sürecini askeri operasyonlarla daha da hızlandırmak istiyor. Irak ziyaretiyle birlikte Metîna bölgesine yeni bir saldırının gündeme gelmesi bu anlamda sürpriz olmadı. Metîna, Zap ve Avaşîn bölgelerinde zaten 2020 yılından bu yana süren büyük bir savaş var. Kimyasal silahların defalarca kullanıldığı bu savaşta KDP güçleri de Türk ordusu ile birlikte aktif bir şekilde yer alıyor. Ancak şu ana kadar Türk devleti istediği sonuca ulaşamadı. Tabii Erdoğan iktidarı buna rağmen savaş siyasetinde ısrarı sürdürme kararlılığında. Eğer Erdoğan’ı ayakta tutacak şey savaşsa, en çok sarılacağı şey de yine savaş argümanları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bayındır, şunları ekledi: “Erdoğan iktidarı için savaş demek, yeni bir yenilgi yaşamak demek. Bu nedenlerden ötürü Erdoğan iktidarı ne vakit ajandasında savaş siyasetini ön plana çıkarsa, ilkin basın-medya organlarına yöneliyor. Özellikle de Kürt basınına saldırıyor. Kürt basını, geçmişten günümüze Kürt halkını hedef alan imha ve inkar politikalarını ağır bedellere rağmen teşhir ederek bir bir açığa çıkardı.”