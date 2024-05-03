Erdoğan’ı bir gün “korumanın” maliyeti 6,7 milyon TL!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu için yılın ilk üç ayında 616 milyon TL harcanarak bir harcama rekoruna imza atıldığı ortaya çıktı. Erdoğan’ın günlük koruma masrafı ise 6,7 milyon TL’ye denk geliyor.

İsmail ARI

Milyonlarca yurttaş, 10 bin TL emekli maaşı veya 17 bin TL asgari ücret ile ekonomik krizin pençesinde geçim mücadelesi verirken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için yeni bir harcama rekoruna imza atıldı.

“Kamuda tasarruf” yapılacağı iddia edilirken Erdoğan’ın koruması ordu için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 616 milyon 186 bin TL harcadı.

Erdoğan’ın koruma ordusu için sadece ocak, şubat mart ayları arasında yapılan harcama ise günlük 6,7 milyon TL’ye geliyor. Bu para da güncel asgari ücret veya en düşük emekli maaşı ile karşılaştırıldığında ortaya daha çarpıcı bir sonuç çıkıyor.

Buna göre, koruma ordusu için yılın ilk üç ayında harcanan para 61 bin 618 emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor. Ayrıca bu para 36 bin 246 asgari ücretlinin de bir aylık maaşına denk.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimini de geride bıraktı.

HER YIL KATLANIYOR

Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı:

» 2020: 263,1 milyon TL

» 2021: 306 milyon TL

» 2022: 526,1 milyon TL

» 2023: 1 milyar 77 milyon TL

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oldu. Erdoğan’ın konvoyunu helikopterler de korurken, gezdiği şehirlerde hayat ve trafik kilitlendi, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletildi.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor:

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."