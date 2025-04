Erdoğan’ı korumaya 4 bin polis verilmiş!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için bu yılın ilk 3 ayında 800 milyon TL harcanırken İzmir Emniyet Müdürlüğü’nce Erdoğan’ın 1 Şubat ziyaretinde 4 bin polisin koruma olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Şubat’taki İzmir ziyaretinde, “emniyet tedbirlerinde görev alan polisler” için 4 bin tanıtım kartı bastırdığı ve bu kapsamda binlerce polis görevlendirdiği anlaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün, kart basım işini doğrudan temin yönetimiyle bir firmaya verip 14 bin 400 TL ödediği öğrenildi.

GÜNLÜK 8 MİLYON TL

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre yılın ilk üç ayında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Erdoğan’ın koruma ordusu için yalnızca yılın ilk 3 ayında 800 milyon 353 bin TL harcadı. Buna göre Erdoğan’ın koruma ordusunun günlük harcaması 8 milyon 888 bin TL’yi buldu.

Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimin harcamalarını da geride bıraktı.

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle: ‘‘Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.’’

∗∗∗

Yıllara göre katlanarak artan koruma giderleri şöyle:

• 2020: 263,1 milyon TL

• 2021: 306 milyon TL

• 2022: 526,1 milyon TL

• 2023: 1 milyar 77 milyon TL

• 2024: 2 milyar 291 milyon TL