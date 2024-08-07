Erdoğan’ı öven asker ödülünü aldı: Böyle yükselen olmamıştı

Sosyal medyada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övgüye boğan Numan Kıral, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Aynı zamanda Erdoğan’ın hemşerisi de olan Numan Kıral, Türkiye tarihine, yedek subaylıktan tuğgeneralliğe yükselen ilk paşa olarak geçti.

Güncel 07.08.2024 10:52 Giriş: 07.08.2024 10:52

Güncelleme: 07.08.2024 10:57 Kaynak: Haber Merkezi

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