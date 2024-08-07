Erdoğan’ı öven asker ödülünü aldı: Böyle yükselen olmamıştı
Sosyal medyada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övgüye boğan Numan Kıral, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Aynı zamanda Erdoğan’ın hemşerisi de olan Numan Kıral, Türkiye tarihine, yedek subaylıktan tuğgeneralliğe yükselen ilk paşa olarak geçti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde imzaladığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarında bir detay dikkat çekti.
Erdoğan tarafından imzalanan terfi ve atama kararları sonucunda tuğgeneralliğe yükselen albaylar arasında Numan Kıral da yer aldı.
Türkiye tarihinde yedek subaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilen ilk ilk asker olduğu belirtilen Kıral’ın, sosyal medyada Rizeli hemşerisi Erdoğan’a övgü dolu ifadeleri ortaya çıktı.
Kıral’ın bu paylaşımlarından birinde, 2019 yılında, Erdoğan’ın Togg paylaşımına şu yanıtı verdiği görülüyor:
“Gurur duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Düşmanlarımızın her zaman birden fazla adım önünde olma düşünceniz millet olarak vizyonumuzu şekillendiriyor.”
YAŞ toplantısında alınan kararlar sonucu 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etmiş, 77 albay, general ve amiral rütbesine yükselmişti.