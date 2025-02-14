Erdoğan’ın 3 uçaklı Asya seferine muhalefetten tepki

BirGün Ankara

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 uçakla gerçekleştirdiği Asya seferine muhalefetten tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya, Pakistan ve Endonezya ziyaretlerindeyken, TBMM’de Pakistan ile yapılan uluslararası anlaşmaların görüşmelerinde Türk vatandaşlarına yaşatılan ‘vize sorununa’ dikkat çeken muhalefet milletvekilleri, “Siz saltanat filolarıyla uçarken, millet Kapıkule’nin dışına çıkamıyor” dedi. TBMM’de söz alan CHP’li Utku Çakırözer, “Biz burada Pakistan ile anlaşma görüşürken Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ı da kapsayan bir yurt dışı ziyaretinde. Ancak 3 dev uçakla çıkılmış sefere. Siz saltanat filolarıyla oraya buraya uçuyorsunuz ama millet Kapıkule'nin dışına çıkamıyor. Bu olmaz, itibar bu değildir. Yüz binlerce vize mağdurunun seyahat özgürlüğünü sağladığınızda ülkemiz itibar sahibi olur. Siz de saygınlık kazanırsınız. İtibarın sembolü saltanat filoları değil, vatandaşınızın cebindeki pasaportun gücündedir, demokrasi ligindeki yerimizdedir” diye konuştu.

3 UÇAKLI ASYA ZİYERETİNE TEPKİ

TBMM Genel Kurulu’nda Pakistan ile hükümlülerin nakline ilişkin uluslararası anlaşmanın görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 uçakla gerçekleştirdiği Malezya, Pakistan ve Endonezya gezisi gündem oldu. Görüşmelerde Türk vatandaşlarına yaşatılan vize sıkıntısını gündeme getiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Erdoğan’ın 3 uçaklı ziyaretine tepki gösterdi.

“EMEKLİYE ‘FİTRE’, SARAY’A ‘SALTANAT FİLOSU’”

Çakırözer şunları söyledi:

“TBMM’de Pakistan ile anlaşma görüşülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ı da kapsayan bir yurt dışı ziyaret gerçekleştirmekte. Bu ziyaretlerin ulusal çıkarlarımız açısından yarar sağlaması ortak temennimiz. Ancak 3 dev uçakla çıkılmış sefere ‘Amerika'ya da 5 uçakla gittik, ne var bunda?’ diyebilirsiniz. Ama bu olmaz. O ülkelerle imzalanan antlaşmaları küçümsüyor değiliz ama soruyorum: Tek uçakla gidildiğinde tüm bu iş birliği sağlanamaz mıydı? Bir yandan halkımız hayat pahalılığı altında inim inim inleyecek, ‘Emekliye, asgari ücretliye para yok’ diyeceksiniz ‘Emekliye, asgari ücretliye fitre verin’ diyeceksiniz, bir yandan ise havada saltanat konvoyları kuracaksınız. Millete ‘Tasarruf et’ diyenlerin bunu yapmaya hakkı yoktur.”

“Bir ülkenin, bir liderin itibarı havada kurduğu uçak konvoyuyla ölçülemez” diyen Çakırözer, “Neyle ölçülür? O ülkenin yurttaşlarının mutluluğu, huzuru ve refahıyla ölçülür. Ekonomide yarattığınız çöküş, demokraside, hukukta, adalette yarattığınız çürüme hangi itibar bıraktı ki siz onu yükselteceksiniz?” dedi.

“İTİBAR SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜYLE OLUR”

Türkiye’de yurttaşların yaşadığı vize sıkıntısı nedeniyle akademisyenlerden iş insanlarına, öğrencilerden tır şoförlerine, sanatçılardan milli sporculara, herkesin mağdur olduğunu dile getiren Çakırözer, “Siz saltanat filolarıyla oraya buraya uçuyorsunuz ama millet Kapıkule'nin dışına çıkamıyor. Yüz binlerce vize mağduru var. ‘İtibar’ diyorsunuz ya, işte, o yüz binlerce vize mağdurunun seyahat özgürlüğünü sağladığınızda ülkemiz itibar sahibi olur, siz de saygınlık kazanırsınız. Hani 2016'da vizesiz Avrupa olacaktı, nerede? Milyonlarca Suriyeliyi burada tuttunuz, yetmezmiş gibi kendi insanımızı da ülkeye hapsettiniz. Türk vatandaşlarına bırakın vizeyi, artık vize randevusu dahi verilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri vize başvurusu için iki yıl sonrasına tarih veriyor. İşiniz var, derdiniz var, sağlık, eğitim için, ticaret için gideceksiniz başvuru dahi yapamıyorsunuz” diye konuştu.

“SORUMLUSU UÇAN SARAYLARDAN İNMEYENLER”

Türkiye’de binlerce öğrencinin Avrupa ülkelerinde eğitim hakkı elde etmelerine rağmen vize alamadıkları için okullarına gidemediğini hatırlatan Çakırözer şöyle konuştu:

“Bu çocuklar en zor olanı yani okul kazanma kısmını geçtiler ama vize engelini geçemediler. Hayalleri vardı, sizlere haykırdılar maalesef kulak tıkadınız. Bu evlatlarımıza reddedilme gerekçesi olarak ne söyleniyor, hiç merak ettiniz mi? Ben söyleyeyim: Bir, maddi kaynaklarının yetersiz olması; iki, iltica etme riski. Peki, kim bunların sorumlusu? Bu ülkeyi bu hâle kim getirdi? Neden yoksul bu aileler ve neden on binlerce gencimiz geleceklerini Türkiye dışında arıyor? Sorumlusu belli. Sorumlusu Türkiye bu hâldeyken kendileri uçan saraylardan inmeyenlerdir.”

EN ÇOK ŞİKAYET VİZE SORUNUNA: 17 BİN 592 YORUM

Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarının da yüzde 20'lere yükseldiğini belirten Çakırözer, internette en çok şikâyetin de vize sorunu için yapıldığını söyledi. Türk vatandaşlarına yaşatılan vize sorununa ilişkin sadece bir yılda 17 bin 592 şikâyet yorumu yapıldığına dikkat çeken Çakırözer, “Sormak hakkımız değil mi? Hani Avrupa'yla anlaşmışsınız? Ne yaptınız vizesiz seyahat başlasın diye? Niye sonuçlandıramadınız? Sizin iş bilmezliğinizin, beceriksizliğinizin bedelini neden öğrencimiz, iş insanımız, akademisyenimiz, sporcumuz, sanatçımız, neden milletimiz ödüyor? Dışişleri Bakanı çıkmış hâlâ demeç veriyor, ‘Vize serbestisi çok rahat hayata geçebilir, teknik bir mesele’ diyor. Madem teknik mesele, çözün o zaman. Neden insanımızın ve ay yıldızlı pasaportumuzun değerinin ayaklar altına alınmasına göz yumuyorsunuz? Çıkın, anlatın. İtibarın sembolü saltanat filoları değil, vatandaşınızın cebindeki pasaportun gücündedir, demokrasi ligindeki yerimizdedir” dedi.