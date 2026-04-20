Erdoğan’ın ABD doğumlu torunu, İngilizce konuşmasıyla gündem oldu

2007 yılında ABD’nin başkenti Washington D.C.’de hayata “merhaba” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ve Bilal Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan, “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı”nda İngilizce sunum yaptı.

“COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı” dün Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelde düzenlendi. Toplantıya TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Toplantıda ayrıca, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi de yer aldı.

Toplantıda, “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı” sıfatıyla Ömer Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı.

ABD’de 2007 yılında Bilal Erdoğan ile Reyyan Uzuner çiftinin oğlu olarak dünyaya gelip ABD vatandaşı olmaya hak kazanan torun Erdoğan, İngilizce yaptığı konuşmada, “bugün burada sadece bir çevre sorununu tartışmak için değil, aynı zamanda bütün bir neslin sorumluluğu ve potansiyeli üzerine düşünmek için bir araya geldiklerini” söyledi.

Ömer Tayyip Erdoğan, “gençlerin enerjisi, kararlılığı ve yaratıcılığıyla daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek inşa edebileceklerine inandığını” ifade etti.

April 20, 2026

ABD’DE DOĞAN TEK TORUN

18 yaşındaki Ömer Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de doğan tek torunu olarak biliniyor. Ömer Tayyip’in 2 kardeşi de dahil olmak üzere Erdoğan’ın diğer 8 torunu Türkiye’de dünyaya geldi.

Ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan Ömer Tayyip Erdoğan’ın üniversite eğitimini nerede alacağı bilinmiyor.

Babası Bilal Erdoğan, 1999 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine 2003 yılında ABD’nin Boston kentindeki Harvard Üniversitesi’nde devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinden ise 2 torunu bulunuyor.

TÜRKİYE, İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE YETERSİZ

Erdoğan’ın torunu iyi İngilizcesiyle dikkat çekerken, AKP yönetimindeki Türkiye, İngilizce eğitiminde 123 ülke arasında 71’inci sırada.

EF Education First’ün (EF EPI) 2025 endeksine göre 488 puanla ilk 70’e giremeyen Türkiye, İngilizce yeterliliğinde düşüş yaşadı. En zayıf beceri yine konuşma oldu.

Türkiye bir önceki yıl 497 puanla 65’inci sıradaydı.

Sıralamanın zirvesinde Hollanda yer alırken, onu sırasıyla Hırvatistan, Avusturya, Danimarka ve Norveç takip ediyor. Komşumuz Yunanistan ise 10. sırada.