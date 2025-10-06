Erdoğan’ın arkadaşına yeni sözleşme: Zeytinburnu’nu talan edecek

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme miting alanına komşu, sahildeki son yeşil alana marina, AVM, lüks konut ve otel inşa edilecek.

Projenin sahibi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olan iş insanı Mehmet Emin Erkan. Ortağı ise Londra merkezli Monismon Holding’in sahiplerinden, Yunanistan vatandaşı Saja Jabbar Mutar Mutar.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün haberine göre proje, 18 yıl önce yapılan bir ihaleye dayanıyor. O dönem çevreye vereceği zarar ve siyasi kayırmacılık iddiaları nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

DENİZ DOLDURULARAK 1 MİLYON METREKARELİK ALAN KİRALANDI

Aralık 2006’da düzenlenen ihaleyle, 400 bin metrekare kara ve 600 bin metrekare deniz dolgusu olmak üzere toplam 1 milyon metrekarelik alan, 49 yıllığına kiraya verildi.

İhaleyi Rönesans-Koçhan Ortak Girişim Grubu kazandı. Yıllık kira bedeli 14 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Koçhan’ın büyük ortağı, Erdoğan’ın okul arkadaşı Mehmet Emin Erkan’dı.

O dönem Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın, Erkan’ın komşusu olduğu iddia edilmiş; ihalenin onaylanmasının ardından TMMOB, kıyı boyunca yeşil alan bütünlüğünün bozulduğu, deniz dolgusu vb. gerekçelerle Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planına dava açtı.

Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Proje hukuki süreçler, izinler, davalar derken gecikti. Bu sefer 2 Mayıs 2018’de Turizm Bakanlığı sessiz sedasız yeni imar planını onayladı. TMMOB bir kez daha planı yargıya taşıdı. Ama 2021 yılında Danıştay’dan onay çıktı.

(2016’da Mehmet Emin Erkan’ın yeğeninin nikah şahitliğini Erdoğan yapmıştı.)

BAKANLIK KİRA BEDELİNİ YARIYA İNDİRİLDİ

Projeyi yürütecek Ataport Turizm Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ, geçen Temmuz ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.

Şirket, Covid-19 nedeniyle ertelenen sürecin 2025’te başlatılmasını ve kira bedelinin bu tarihten itibaren geçerli olmasını talep etti.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bölgenin bir kısmını park alanı olarak düzenlemesi nedeniyle kira bedelinin düşürülmesini istedi.

Bakanlık, bu talepleri kabul ederek sözleşmeyi 2021’den başlatma kararı aldı.

49 yıllığına kiralanan alan için toplam kira bedeli 295 milyon lira olarak belirlendi. Yani ilk ihaledeki bedelin yaklaşık yarısına indirildi.

Yeni ortaklık yapısına göre şirketin yüzde 20 hissesi Erkan İnşaat’a, yüzde 80’i ise Saja Jabbar Mutar Mutar’a ait.

Bu proje ile İstanbul’un nadir kalmış yeşil alana sahip bir kıyı bölgesi daha, üstelik denize de dolgu yapılarak betona gömülmesinin yolu açılmış oldu.