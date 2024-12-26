Erdoğan’ın asgari ücret paylaşımının altında ‘küfür iması’ yapan kişi tutuklandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milyonlarca emekçiyi sefalet koşullarına mahkum eden 22 bin 104 liralık asgari ücret için “Hayırlı olsun” dediği paylaşımının altında küfür iması yapan kişi tutuklandı.

Kadir İpek adlı sosyal medya fenomeni, Erdoğan’ın “2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” paylaşımının altına, Erdoğan’a küfür edilmesi durumunda onun arkasında olduğunu belirten ironi içeren bir paylaşım yapmıştı.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çarşamba günü serbest bırakılan Kadir İpek, bugün (perşembe) yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Kadir İpek'in aynı paylaşımı başka bir sosyal medya platformunda yaptığı gerekçesiyle, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındığını belirtildi.

İpek, çarşamba günü sosyal medya platformu X'te yaptığı "Özgürüm" paylaşımıyla serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Ancak gazeteci Altan Sancar, İpek’in bugün yeniden gözaltına alındığını ve tutuklandığını duyurdu.