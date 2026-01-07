Erdoğan’ın avukatı, Selahattin Demirtaş için daha ağır ceza talep etti

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada ayrıntılar ortaya çıktı.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, Mersin'de görülen duruşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı, Demirtaş’ın yargılama konusu 10 konuşmadan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Erdoğan’ın avukatının talebini kabul etseydi Demirtaş, 11 yıl 8 ay ila 45 yıl arası değişen bir miktarda hapis cezasına mahkûm olacaktı.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Demirtaş'ın 10 yıl önceki konuşmaları gerekçe gösterilerek açılan davanın 18'inci duruşması dün görüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılan sıfatı taşıdığı davada Demirtaş’ın yargılama konusu edilen konuşmaları şöyle:

3 Ağustos 2015’te Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Gençlik Dernekleri Federasyonu’nda yaptığı konuşma 9 Eylül 2015’te HDP Diyarbakır il binasındaki konuşması 26 Kasım 2015’te HDP resmi internet sitesindeki basın açıklaması 4 Şubat 2016’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda açıklaması 27 Şubat 2016’da Mersin HDP. Akdeniz ilçe teşkilatı önünde yaptığı açıklama 11 Mayıs 2016’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının önünde yaptığı konuşma 30 Haziran 2016’da Diyarbakır Sur Belediyesi Meclis Salonu’nda yaptığı konuşma 29 Mayıs 2016’da HDP Diyarbakır il başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirdiği konuşma 7 Haziran 2016’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının önünde yaptığı konuşma 15 Ağustos 2016’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının önünde yaptığı konuşma

Duruşmada konuşan Demirtaş’ın avukatlarından Özgür Özbek, mahkemenin uzun bir süredir Bakırköy'de devam eden bir başka davanın dosyasını beklediğini hatırlattı. Avukat Özbek, Bakırköy'de devam eden dosyanın birebir aynı suç iddiasını dayandığını ve dosyayla ilgili Yargıtay'ın yasama sorumsuzluğuna ilişkin bozma kararı verdiğini söyledi.

Kararın görülen davayı da ilgilendirdiğini belirten Özbek, şunları söyledi: "Bu dosya da birebir aynı suç iddiasına dayanmaktadır. Tarafları da aynıdır. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı mahkemenizi de bağlayıcı niteliktedir. Son dönemlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını tanımayan mahkemeler hukuk devletine olan güveni sarsmaktadır."

Demirtaş’ın diğer avukatı Sabahat Gençtarih de tüm dosyaların Mersin’de birleşmesinin zincirleme suç hükümleri zorunluluğunu beraberinde getirdiğini belirterek tek hüküm kurulmasını talep etti.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA GİTMEK İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme, Demirtaş’ın avukatlarının talepleriyle ilgili yargılama sırasında bir ara karar verdi. Demirtaş’ın 5 Ocak 2026 tarihli dilekçele mahkemede bizzat hazır bulunmakla ilgili talepte bulunduğunu, “güvenlik nedeni ve usul ekonomisi” gerekçeleriyle talebin reddedildiğini açıkladı.

Mahkeme, Yargıtay’ın ‘yasama sorumsuzluğu’ gerekçesiyle bozduğu Bakırköy’deki dava dosyasının da mahkemeye dönmesini beklenmesiyle ilgili talebi reddetti. Mahkeme, zamanaşımı süresinin yaklaştığını açıklayarak yargılamaya devam etti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mahkemenin ara kararını açıklamasından sonra duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaada, Demirtaş'ın konuşmalarının “cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu ve suç işleme kastı ile söz konusu eylemi birden fazla kez işlediğini” savundu. Savcı, Demirtaş’ın zincirleme bir şekilde “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

ERDOĞAN’IN AVUKATI: TÜM KONUŞMALARDAN AYRI AYRI CEZALANDIRILSIN

Mütalaaya karşı ilk olarak katılan Erdoğan’ın avukatı Sami Kabadayı konuştu. Kabadayı, “Sanığın her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.

HÂKİMİ REDDETTİLER

Demirtaş’ın avukatlarının mütalaaya karşı esasa dair savunma yapmak üzere süre verilmesi talebi de reddedildi. Demirtaş’ın avukatı Özbek, mahkemenin savunma hakkını kısıtladığını belirterek hâkimin reddi talebinde bulundu.

Mahkeme, avukatların beyanlarından sonra hâkimin reddi talebiyle ilgili karar verdi. Hâkim, reddi hâkim talebinin reddine karar verdi, bu karara herhangi bir gerekçe göstermedi.

Daha sonra dosyayı da karara bağlayan mahkeme, Demirtaş’ı zincirleme bir şekilde “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Demirtaş’ın “suç işleme eğilimleri, kişiliği ve yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiğine dair olumlu kanaate ulaşamadığını” aktaran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığını savundu.

Erdoğan’ın kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 45 bin TL vekâlet ücretinin Demirtaş’tan alınarak Erdoğan’a verilmesine karar verildi.