Erdoğan’ın başdanışmanından dikkat çeken PKK paylaşımı: “Konuşmak istiyorlarsa…”
Bahçeli’nin DEM Partililerin elini sıkması ve Erdoğan’ın buna övgüde bulunması “İktidar yeni bir çözüm sürecine mi hazırlanıyor?” sorusunu akıllara getirirken, bu konuda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, bir gazetecinin PKK’ye ilişkin olarak yazdığı, “Konuşmak dahi istiyorsa yapmak zorunda oldukları ilk ve tek şey silahları teslim etmek, teslim olmak olur” mesajını yeniden paylaştı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medyada dikkat çekici bir etkileşimde bulundu.
Erdoğan’ın “İç cepheyi sağlam tutmalıyız” sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te DEM Parti yöneticileriyle tokalaşması ve Erdoğan’ın bu temasa övgüde bulunmasının ardından “yeni bir çözüm süreci” ihtimali kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya platformu X’te gazeteci Mehmet Çek’in konuyla ilgili yaptığı paylaşımı yeniden gönderdi.
Çek, Köroğlu’nun yeniden gönderdiği paylaşımında, “Bu terör çetesi bundan sonra ‘konuşmak’ dahi istiyorsa yapmak zorunda oldukları ilk ve tek şey silahları teslim etmek, teslim olmak olur” değerlendirmesinde bulundu.
Köroğlu'nun yeniden paylaştığı Çek imzalı tweet şöyle:
“Her defasında bu ülkenin bir parçası olmak yerine Uluslararası karanlık güç odaklarının Türkiye’ye karşı yürüttüğü savaşta bir enstrüman olmayı tercih etmiş Kandildeki terör ağaları ve meclisteki taşeronlarına geçmişteki benzeri şansları verecek ‘başka’ türlü bir kapıyı açabilecek bir güç yok bu ülkede.
Bu terör çetesi bundan sonra ‘konuşmak’ dahi istiyorsa yapmak zorunda oldukları ilk ve tek şey silahları teslim etmek, teslim olmak olur.”