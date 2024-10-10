Erdoğan’ın başdanışmanından dikkat çeken PKK paylaşımı: “Konuşmak istiyorlarsa…”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medyada dikkat çekici bir etkileşimde bulundu.

Erdoğan’ın “İç cepheyi sağlam tutmalıyız” sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te DEM Parti yöneticileriyle tokalaşması ve Erdoğan’ın bu temasa övgüde bulunmasının ardından “yeni bir çözüm süreci” ihtimali kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya platformu X’te gazeteci Mehmet Çek’in konuyla ilgili yaptığı paylaşımı yeniden gönderdi.

Çek, Köroğlu’nun yeniden gönderdiği paylaşımında, “Bu terör çetesi bundan sonra ‘konuşmak’ dahi istiyorsa yapmak zorunda oldukları ilk ve tek şey silahları teslim etmek, teslim olmak olur” değerlendirmesinde bulundu.

Köroğlu'nun yeniden paylaştığı Çek imzalı tweet şöyle:

“Her defasında bu ülkenin bir parçası olmak yerine Uluslararası karanlık güç odaklarının Türkiye’ye karşı yürüttüğü savaşta bir enstrüman olmayı tercih etmiş Kandildeki terör ağaları ve meclisteki taşeronlarına geçmişteki benzeri şansları verecek ‘başka’ türlü bir kapıyı açabilecek bir güç yok bu ülkede.

Bu terör çetesi bundan sonra ‘konuşmak’ dahi istiyorsa yapmak zorunda oldukları ilk ve tek şey silahları teslim etmek, teslim olmak olur.”