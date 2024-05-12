Erdoğan’ın bir ofisi daha oluyor

Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Haliç’in kıyısındaki tarihi Divanhane binası çalışma ofisi oluyor. Daha önce Erdoğan müzesi olacağı belirtilen tarihi yapının bir bölümü, makam ve toplantı odalarına dönüştürüldü.

İsmail ARI

İstanbul Kasımpaşa’da, Haliç’in kıyısında yer alan ve uzun yıllar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı karargâhı olarak kullanılan tarihi Divanhane binasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığı açıklanan ve Recep Tayyip Erdoğan müzesi olacağı iddia edilen tarihi yapının çalışma ofisine dönüştürüldüğü anlaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yıl içerisinde 1869 yılında inşa edilen Divanhane binasının da yer aldığı toplam 30 bin metrekarelik bir alanın imar planını değiştirmişti. Bakanlığın hazırladığı imar planı raporunda ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan tarihi bina 6 Ocak 2022’de Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılması için” Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildiği belirtildi. Yapılan imar planı değişikliğiyle de alan, “askeri alan” statüsünden çıkarılarak “resmi kurum (müze) alanına” dönüştürüldü. Bu şekilde Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan tarihi yapının Cumhurbaşkanlığı tarafından “RTE Müzesi’ne” dönüştürüleceği iddia edilmişti.

Restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü tarihi yapıya AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel olarak ilgi göstermiş, 2021 ve 2022 yılında çalışmaları yerinde incelemişti.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı’nın hazırladığı raporda ise tarihi Divanhane binasının bir bölümüne yer verildi. Tarihi yapının bir bölümünün makam odasına dönüştürüldüğü, özel makam masası ile mobilyaların yaptırıldığı belirtildi. Binanın bir kısmının şeref salonu olacağı bir kısmının ise ceylanlı salon olarak adlandırıldığı görüldü. Bir başka bölüm ise kütüphane ve toplantı salonuna dönüştürüldü.

Tarihi yapının AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çalışma ofisi olarak kullanılacağı ve bu yüzden böyle bir hazırlık yapıldığı ifade ediliyor. BirGün’ün ulaştığı Milli Saraylar Başkanlığı ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Erdoğan’ın kullandığı saray ve köşkler sık sık tartışmalara neden oluyor. Son olarak Ahlat Köşkü ve Okluk’taki yazlık sarayı inşa ettiren Erdoğan’ın yaklaşık 12 saray ve köşkü kullandığı biliniyor.

Bu saray ve köşkler ise şöyle:

• Dolmabahçe Sarayı

• Beylerbeyi Sarayı

• Yıldız Sarayı

• Vahdettin Köşkü

• Huber Köşkü

• Florya Köşkü

• Aynalıkavak Kasrı

• Beykoz Kasrı

• Çankaya Köşkü

• Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı