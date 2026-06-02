Erdoğan’ın bürokratına yeni ihale: Milyonlar yine aynı adrese

İlayda SORKU

AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin “Sultangazi ilçesi genelinde park yapım işi” ihalesinin kazananı yine kamu ihalelerinin tanıdık isimlerinden biri oldu.

8 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve 15 Mayıs’ta sözleşmesi imzalanan 52 milyon 986 bin 273 liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun yalnızca doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda kullanılabilen tartışmalı 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüyle yapıldı. İhale, AKP’li eski bürokrat Mihmail Mangan’ın kurduğu Mim Doğal Kaynaklar İnşaat’a verildi. Şirket yaklaşık 53 milyon TL bedelle Sultangazi’ye park yapacak.

1,5 MİLYAR TL’YE DAYANDI

Şirket böylece kamudan aldığı ihale sayısını 45’e çıkardı. Şirketin bugüne kadar kazandığı kamu ihalelerinin toplam sözleşme bedeli ise yaklaşık 1,5 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin kurucusu Mihmail Mangan, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İBB iştiraki İSFALT A.Ş.’de genel müdür olarak görev yaptı. İBB’deki görevinden ayrıldıktan sonra 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP’den Bayburt milletvekili adayı olan Mangan, seçilemedi ve 2003 yılında Başbakanlık Müşavirliği’ne atandı. Daha sonra AKP’li Kadir Topbaş döneminde İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

“Bu görevlere tertemiz geçmişim nedeniyle getirildim” diye açıklama yapan Mangan’ın iki şirketi, “Belediye ihalesine fesat karıştırma” suçundan bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan men edildi.

Şirketin aldığı ihalelerden biri olan Sultanbeyli Belediyesi’nin moloz toplama ve taşıma ihalesiyle ilgili soruşturmada da usulsüzlük tespit edildi. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, teknik hesaplamalar sonucunda yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığının net biçimde ortaya konduğu belirtildi. Raporda ayrıca işte kullanılacağı bildirilen 18 kamyondan ikisinin plakasının hiç verilmediği, ikisinin kaydının bulunmadığı, birinin ise kamyon değil otomobil olduğu kaydedildi.

Şirketin yönetimindeki yetkili isim ise bugün Mihmail Mangan’ın oğlu Mehmet Selim Mangan. Son ihale ile birlikte şirket, kamu kaynaklarından aldığı paya bir yenisini daha ekledi.