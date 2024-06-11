"Erdoğan’ın cinayeti Ayşe Ateş’ten dinlemesini öneren Özgür Özel olmuş"

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önerdiğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Ayşe Ateş ile görüşüp cinayeti ondan dinlemesini istediği öğrenildi.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Erdoğan'ın, uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yapacağı görüşmeye ilişkin aldığı bir bilgiyi bugünkü köşe yazısından aktardı.

CHP lideri Özgür Özel'e "Ayşe Ateş ile görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a siz mi önerdiniz?" sorusunu yönelttiğini belirten Yetkin, aldığı cevabın "Evet" olduğunu ifade etti.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü:

"CHP lideri, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı CHP Genel Merkezinde ağırlamasına bir gün kala, 10 Haziran’da Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile ikinci defa görüşmesinden kısa süre sonra Özel’e sordum:

– Ayşe Ateş ile görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a siz mi önerdiniz?

Soruyu sormamın nedeni, 10 Haziran’daki görüşmesinin hemen ardından Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın Ayşe Ateş’i arayarak Cumhurbaşkanının kendisiyle birkaç gün içinde kabul edeceğini bildirmesi haberlerinin çıkmasıydı.

Özel’in yanıtı kısa ve net oldu:

– Geçen görüşmede, evet.

Özel bu öneriyi yapmasaydı Erdoğan yine Ayşe Ateşi eşinin cinayeti konusunda söyleyeceklerini kendisinden duymak ister miydi? Bilemiyoruz."