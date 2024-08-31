Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Ogan'dan muhaliflere tehdit!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, muhalifleri hedef alarak "Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir" dedi.

Ogan, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, 31 Mart seçimlerinin ardından muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında "aşırı bir özgüven ve agresifleşme görüldüğünü" ifade eden Ogan, "Cumhurbaşkanı na ve oy veren tabana yönelik küfür ,hakaret tehdite varan saygısızlık kabul sınırlarını zorlamaktadır" dedi.

Ogan, paylaşımının devamında, 28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçlarına yer vererek muhalefetin oylarında artış olmadığını, seçmenlerin sandığa gitmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın;yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder, devlet not eder .Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir."