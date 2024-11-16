Erdoğan’ın danışmanı “Evde Öcalan’a kahvaltı” iddiasını doğruladı

Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’ı Meclis’e çağırmasının yankıları sürüyor.

Özellikle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmaları Mehmet Uçum ve Ayhan Ogan’ın bu konudaki girişimleri dikkat çekiyor.

Mehmet Uçum, katıldığı bir TV yayınında, Bahçeli’nin sözlerine olumlu göndermelerde bulunarak, eski çözüm sürecinde Erzurum’da karşılaştığını iddia ettiği ilginç bir durumu aktarmıştı.

Akil İnsanlar Heyeti’nin Erzurum’da bir toplantı yaptığını söyleyen Uçum, “şehit yakını” olarak toplantıya katılan bir yurttaşın burada “Terör bitsin Öcalan'a evimde kahvaltı vermezsem adam değilim” dediğini öne sürmüştü.

Uçum’un 10 yılı aşkın süredir paylaşmamayı tercih ettiği bu olay kamuoyunda tartışma yaratırken, bu hikayeyi sorgulayan gazeteci İsmail Saymaz, “Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum, Bahçeli’nin İmralı teklifini mazur göstermek için akıllara ziyan bir rivayet uyduruyor. PKK silah bırakırsa Apo’ya evinde kahvaltı vereceğini söyleyen Erzurumlu şehit yakını kimmiş, çok merak ediyorum” paylaşımında bulundu.

“TOPLANTIYI BEN ORGANİZE ETTİM”

Saymaz’a cevap, Erdoğan’ın bir başka danışmanı Ayhan Ogan’dan geldi. Ayhan Ogan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Saymaz’ın gönderisini alıntılayarak, söz konusu olayın yaşandığı toplantıyı “”Doğu Anadolu genel sekreteri” olarak kendisinin organize ettiğini ve bir kişinin Uçum’un aktardığı sözleri gerçekten dile getirdiğini söyledi.

Ogan paylaşımında şu sözleri sarf etti:

“İsmail bey o toplantı Erzurum da Mustafa Kemal Atatürk ün Erzurum kongresini topladığı tarihi binada yapıldı.

Doğu Anadolu genel sekreteri olarak toplantıyı ben organize ettim.

Erzurum sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, şehit aileleri vs den oluşan 150 -200 kişinin hazır bulunduğu bir kahvaltı programı idi.

Onlardan birisi söz alarak, eğer terör örgütü silah bırakacak, terör bitecekse ben evimde terörist başına kahvaltı veririm dedi.

Bütün akil insanlar doğu Anadolu heyeti toplantıda hazırdı.”

İsmail bey o toplantı Erzurum da Mustafa Kemal Atatürk ün Erzurum kongresini topladığı tarihi binada yapıldı.



Doğu Anadolu genel sekreteri olarak toplantıyı ben organize ettim.



Erzurum sivil toplum kuruluşları,kanaat önderleri,şehit aileleri vs den oluşan 150 -200 kişinin hazır… https://t.co/kTVqfJ6IiS — Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) November 16, 2024

MHP’NİN GÖNDERİSİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan Ayhan Ogan, MHP’nin “Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” gönderisini yeniden paylaştı.

Bu gönderi MHP tarafından günlerdir paylaşılıyor ve Bahçeli’nin Öcalan çağrısına atıfta bulunuyor. Siyasi analistler, MHP’nin bu gönderiyle Erdoğan’ı harekete çağırdığını belirtiyor.