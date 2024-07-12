Erdoğan’ın danışmanı ve AKP’li başkan yardımcısı, bir akşamda 17 emekli aylığı ‘yedi’

Milyonlarca emeklinin zam beklentisi sürerken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, Bodrum'da gittiği restoranda bir akşamda 17 emekli aylığı ‘yedi’.

Kamuda tasarrufla emekliyi ve asgari ücretliyi açlığa mahkum eden iktidara 'tasarruf' tedbirleri uğramıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, bu lüks restoranda akşam yemeği için buluştu.

Gecenin bitiminde restoran iki kişilik yemek için 168 bin lira hesap çıkardı.

İkilinin ödediği yemek ücreti 17 emekli aylığı ediyor.

Manzaraya tanıklık edenler, "Yesinler, gözümüz yok. Ama bir ülkede 10 bin lira emekli aylığı ile geçinmeye çalışan yaşlılar, 17 bin liralık asgari ücretle hayatta kalmaya çalışan milyonlar varsa, yönetim kademesinde bulunanlar bunu gözümüze sokmamalı" dedi.