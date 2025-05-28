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Erdoğan’ın duraksadığı anlar dikkat çekti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti sırasında yaptığı konuşma sırasında duraksadığı anlar dikkat çekti.

Güncel
  • 28.05.2025 13:36
  • Giriş: 28.05.2025 13:36
  • Güncelleme: 28.05.2025 13:43
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ın duraksadığı anlar dikkat çekti
Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan'da yaptığı konuşma sırasında duraksadığı anlar dikkat çekti.

Erdoğan, bugün (28 Mayıs Çarşamba) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Ardından Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşmede yer aldı.

Erdoğan, konuşmasını elindeki metne bakarak gerçekleştirdi.

Yorgun olduğu gözlenen Erdoğan’ın konuşmasının sonuna doğru duraksadığı anlar ise dikkat çekti.

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