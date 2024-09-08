Erdoğan’ın elindeki joker kartı kimlik siyaseti

HABER MERKEZİ

Halkın sorunları ile siyasetin üst perdesi arasındaki makas farkı açılırken toplumsal desteğini kaybetmeye başlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinde bu kez yemin töreninde kılıçları kaldırıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenler var.

Başta ekonomik kriz olmak üzere ülke sorunlarının konuşulduğu her an güç kaybettiğinin farkında olan Erdoğan, bir kez daha kendine alan yaratma derdinde.

21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuşan Erdoğan, teğmenlere "O kılıçları kime çekiyorsunuz?" diye sordu. Erdoğan, bu askerlerin TSK’den ‘temizleneceğini’ söyledi.

SESSİZLİĞİNİ KURULTAY’DA BOZDU

Uzunca bir süredir özellikle iktidar çevreleri tarafından tartışılan teğmenlerin yemini ortaya bir dizi fikir ayrılıklarını da çıkartırken rejimin ortaklarından Devlet Bahçeli, yeminin kurallara aykırı olduğunu belirterek "TSK’yı hasmane tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır" ifadelerine yer vermişti.

Teğmenleri hedef alınmasının ardından ise AKP Sözcüsü Ömer Çelik ‘Hükümete kılıç çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” sözleriyle askerlere destek çıkmıştı.

Tartışmaları bir süre izlemekle yetinen Erdoğan’ın İmam Hatip Kurultay’ında bozduğu sessizliği ise dikkat çekici. Konunun tartışılmasından ve geldiği yerden fayda gören Erdoğan, yine yapabileceği en yüksekten açıklama ile “Üniversitemizle ve kara kuvvetlerimizle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.

Çelik’in aksine kılıçların iktidara çekildiğini kasteden Erdoğan, parti içerisinde çıkan farklı seslere değinmezken “Ordumuzu siyasi emellere alet edenlere karşı gerekli adımları mutlaka atacağız" dedi.

KİMLİK SİYASETİNE SARILDI

Erdoğan’ın teğmenlerle ilgili ordu içerisinden temizleyeceğiz açıklamalarının devamında söylediği ‘imam hatipli olmak en önemli sıfattır’ sözleri ise siyasal İslamcı anlayışının en açık haliyle devamını gösterdi. Rejimin, laikliği adım adım tasfiye ettiği koşullarda teğmenleri doğrudan hedef alan Erdoğan bir anlamda bir kez daha kimlik siyasetine dört kolla sarıldı.

Rejimin baskıcı uygulamalarının yanı sıra kutuplaştırıcı politikalarla bugüne kadar gelen Erdoğan, temelinde laikliği hedef alan yaklaşımıyla bu tartışmadan bir fayda sağlamanın peşinde.

‘Mustafa Kemal’ sloganı atan teğmenlere karşı açık şekilde iktidarını koyan Erdoğan siyaseti bir kez daha kendi minderine çekmeye çalışıyor.

Ülkenin bütün alanlarını gerici politikalarıyla donatan, tarikat ve cemaatleri arka bahçesi haline getiren, laik bilimsel eğitimi ortadan kaldıran alan Erdoğan, teğmenler özelinde verdiği bu mesajıyla tüm bu politikaları reddeden, kendisine itiraz gösteren herkese bir gözdağı olarak sundu.

Erdoğan’ın açıklamalarına tepkiler yükselirken CHP Lideri Özgür Özel Erdoğan’ın 8 gün bekledikten sonra bu tepkiyi vermesine ‘manidar’ dedi.

Özel, "Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz" ifadelerini kullandı.