Erdoğan’ın eski avukatı BirGün’den 100 bin TL istedi!

HABER MERKEZİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, gazetemiz BirGün ile muhabirimiz İsmail Arı’ya 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

İnal, 24 Eylül 2024 tarihinde BirGün’de "Bağırıp çağırdığı öğretmen ölüyordu!" başlığıyla yayımlanan haber ile "itibar suikastına" uğradığını iddia etti.

Bir dönem FETÖ borsası iddialarıyla da günde olan avukat İnal, avukatı Ferah Yıldız aracılığıyla İstanbul nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçesinde, "Kamuoyunda nezdinde alenen küçük düşürülmeye çalışıldığını ve hedef gösterilmeye çalışıldığını" iddia etti.

Ferah Yıldız’ın da geçmişte Erdoğan’ın avukatlığını yaptığı biliniyor.

Tazminata gerekçe olarak gösterilen haberde ise "Erdoğan’ın eski avukatı İnal’ın okul müdürü olan kuzeni Necla İnal’ın azarladığı bir kadın öğretmen fenalaşarak hastanelik oldu. Okul idaresi öğretmen için ambulans dahi çağırmadı, MEB soruşturma başlattı" ifadeleri yer alıyordu.