Erdoğan’ın favori bürokratı listede

Maraş merkezli depremlerde yıkılıp kum yığınına döndüğü ifade edilen ve bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davalarından birinde önemli bir gelişme yaşandı. Tam 28 ay sonra, Ebrar Sitesi K Blok davasında kamu görevlilerinin yargılanmasına izin verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan bilirkişi raporuna istinaden 15 Mayıs 2024’te, Kahramanmaraş Valiliği’nden 11 kamu görevlisi için soruşturma izni istedi. Şüphelilerin, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma” suçunu işledikleri ifade edildi.

Maraş Valisi Mükrrem Ünlüer, binanın inşa sürecinde imzaları bulunan şu kamu görevlileri için soruşturma izni verdi:

•AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi’nde görevli mimar Mehmet Dişçeken

•Daha önce Kahramanmaraş Belediyesi’nde görev yapan ve kısa süre önceye kadar da İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olan ve bakanlık bünyesinde pasif göreve çekilen Hacı Mehmet Güner,

•İmar İşleri Müdürü ve harita mühendisi Fahri Yiğitoğlu,

•Eski inşaat mühendisi Fatih Diş,

•Eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı,

•Eski inşaat mühendisi Melike Özdemir,

•Mühendis Çetin Hurşitoğlu,

•Eski İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu,

Yargılanmasının önü açılan isimler arasından en dikkat çekici olanı ise Hacı Mehmet Güner. 1989’dan 2012 yılına kadar Kahramanmaraş Belediyesi’nde çalıyan Güner, birçok görev aldı. Uzmanlar tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, yıkılan binaların yapı ruhsatı olmak üzere birçok iznini Güner’in verdiği ifade edildi.

Hatta 22 bloktan oluşan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde de Güner’in imzası var. Hazırlanan bilirkişi raporlarında zemin etüdü bulunmamasına rağmen Güner’in yapı ruhsatını onayladığı belirtildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ise 55 yılı aşkın bir süredir "Zemin ve temel etüt araştırmalarının" yapılmasının zorunluğunu olduğunu ancak Ebrar Sitesi’nin inşaatında zemin etüdünün yapılmadığını ortaya çıkarmıştı.