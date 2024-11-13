Erdoğan’ın görevden aldığı AKP’li bürokrat Medipol’e CEO oldu

BirGün\Ankara

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı AKP’li bürokrat Rıza Uçan’ın Medipol’e CEO olduğu anlaşıldı.

Rıza Uçan’ın, AKP’li Güngören Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği belirtilmişti.

Skandalın ardından da Güngören Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Rıza Uçan açığa alındığı ve müfettiş görevlendirildiği” belirtilmişti.

19 Mart 2024’te Rıza Uçan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü olarak atanmış ve 17 Ekim 2024’te de yine Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Şimdi ise Uçan’ın Medipol Grubu'nun yatırımlardan sorumlu Teknik Koordinatörü (CEO) pozisyonuna getirildiği açıklandı. Medipol’ün kurucusu ise önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.