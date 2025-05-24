Erdoğan’ın hedefinde kadınlar var

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha kadınları ve LGBTİ+’ları hedef aldı. Doğurganlık hızındaki düşüşe değinen Erdoğan, bunun ekonomik sorunlardan kaynaklanmadığını öne sürdü. Erdoğan 2026-2035 arasının aile ve nüfus 10 yılı ilan edileceğini açıkladı.

Uluslararası Aile Forumu’na katılarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, ‘kutsal aile’ diyerek, kadınları, LGBTİ+’ları, aile planlamasını ve kürtaja yine cinayet diyerek hedef aldı. Erdoğan’ın açıklamaları kadınlar üzerindeki baskının daha da artacağını gösterdi.

“Geleneksel aile formunu” tekrar eden Erdoğan, “Kadın ve erkekten oluşan aile müessesesi insan neslinin devamı için de vazgeçilmez bir role sahiptir” diyerek LGBTİ+’ları hedef aldı. Erdoğan şöyle konuştu: “İnsanlık fıtratı küresel ölçekte organize bir kuşatma altındadır. Adına özgürlük denilen ancak özünde insanın yaratılışına karşı bir inkar hareketi olan bu ideolojik kuşatma sadece aileyi değil, kadını da çocuğu da insan onurunu da tehdit ediyor. LGBT denilen sapkınlığın çeşitli sebeplerle bunun önünü açan ülkelerde ne derece vahim boyutlara ulaştığını ibretle takip ediyoruz. LGBT sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir” dedi.

Konuşmalarında kürtajı cinayet olarak da tanımlayan Erdoğan “Tıbbi zorunluluklar haricinde özünde bir cinayet olan kürtaj yine aynı çevreler tarafından masumlaştırıldı, sıradan hale getirildi. Neticede demografik dengemiz maalesef altüst oldu. Bugün bu yanlış, daha doğrusu art niyetli politikaların can yakıcı ve menfi sonuçlarıyla çok dramatik bir şekilde yüzleşiyoruz” diye konuştu.

Bu yıl artan kadın cinayetini görmezden gelerek ‘Aile yılı’ ilan eden Erdoğan, yılın başından bu yana aile içinde katledilen 79 kadınla ilgili tek cümle kurmadı. Erdoğan, “Yalnızca demografik göstergelere odaklanan değil, aynı zamanda aileyi ve insan fıtratını koruyan, değerleri yaşatan, toplumun sürekliliğini teminat altına alan kalıcı politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bu yüzden 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı ilan ediyoruz. Bu on yıl içerisinde iş hayatından eğitime tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız” dedi.