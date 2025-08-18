Erdoğan’ın imzası alevler kadar tehlikeli

HABER MERKEZİ

Ülkenin yeşil alanlarını sermayeye peşkeş çeken, orman yangınlarına karşı çaresiz kalan tek adam rejimi, kalan ormanlık alanları ise tek bir imzayla yok ediyor.

Orman yangınları kadar tehlikeli bu kararların sonuncusu önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda Samsun ve Zonguldak il sınırlarındaki toplam 1 milyon metrekarelik ormanlık alan orman sınırları dışarısına çıkartıldı.

Uzmanların Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirdiği Ek-16 maddesi gereğince alınan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Samsun ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek-16’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.”

2018’de Ek-16 Maddesi birlikte Cumhurbaşkanı’na verilen yetki sonrası milyonlarca metrekarelik ormanlık alan bir kalemde ormanlık dışına çıkartıldı.