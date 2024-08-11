Erdoğan’ın imzasıyla artık orman sayılmayacak

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul'un Şile ilçesindeki Esenceli ve Darlık mahallelerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul'un, Şile İlçesinde Ömerli ve Darlık barajlarının yapımından etkilenen Esenceli ve Darlık mahallelerinde hâlâ yaşayan ailelerin iskânı amacıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Karara tepki gösteren Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Şile'de yeni yerleşime açmak için 69 bin metrekarelik bir alanımız daha Kuzey Ormanları sınırları dışına çıkarıldı. Yani 70 dönüm ormana daha, sen artık orman değil arsasın denmiş. Ormanlarını her türlü arazi kullanımına ve faaliyete açılabilen dünyada tek ülkeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Yozgat Çekerek’te, Aydın Karacasu’da, Hassa Hasanbeyli’de, Mersin Mut’ta RES elektrik üretim tesisi; Silopi ve Denizli’de ise HES yapımı için Hazine adına tescil edilmek üzere bazı alanların kamulaştırılmasına karar verildi.