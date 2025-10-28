Erdoğan’ın konvoyuna itiraz etmişti: Tiyatrocu Eda Saraç tutuklandı

CHP Kadıköy Eğitim Komisyonu Üyesi, Tiyatro Sanatçısı ve Akademisyen Eda Saraç, İstanbul'da oynayacağı tiyatro oyunu için çıktığı yolda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araç konvoyu ile karşılaştı.

Erdoğan’ın İstanbul’daki etkinliği nedeniyle geçişine izin vermeyen polise tepki gösterdi. Bunun üzerine Saraç, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde geçirdi. Savcılık, Saraç’ı “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla mahkemeye sevk etti.



Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki duruşmada mahkeme, savcılığın talebini kabul etti, Saraç tutuklanarak cezaevine gönderildi

Saraç'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmasını takip eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, beraberindeki CHP'li kadın vekiller ile Saraç'ın duruşmasından sonra şu açıklamayı yaptı:

“Bir kadın, bir sanatçı sadece sahnesine yetişmeye çalıştı diye yerlerde sürükleniyor, ters kelepçeyle darp ediliyor ve tutuklanıyor. Bu, Türkiye’de hukukun artık iktidarın keyfiyetine teslim edildiğinin açık göstergesidir. Bu ülkede ifade özgürlüğü ve kadın hakları iktidarın tahammülsüzlüğü karşısında hedef haline gelmiştir. Eda Saraç yalnız değildir. Bugün susturulmaya çalışılan sadece bir tiyatrocu değil, herkesin özgürlük hakkıdır. Bu iktidar sanatı, kadını ve özgürlüğü bastırmak istiyor ama başaramayacak. Hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek ve adalet er ya da geç tecelli edecektir. Bir sanatçının sahnesine yetişmeye çalışırken bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Adalet eleştiriyi cezalandırmak için değil, hakkı ve hukuku korumak için vardır.”

CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da X hesabından şunları ifade etti:

"Piri Reis Üniversitesinde akademisyen olarak çalışan Eda Saraç, bir polis barikatında “cumhurbaşkanına haraket ettiği” gerekçesiyle tutuklandı. Biz de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, Sayın Saraç’ı yalnız bırakmamak üzere duruşmada hazır bulunduk. Umuyoruz ki akla ve vicdana uymayan tutukluluk kararı bozulacak ve Sayın Saraç en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacaktır."

Duruşmada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın yanı sıra, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da yer aldı.