Erdoğan’ın koruma ordusu için 8 ayda 2 milyar TL harcandı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koruma ordusu için yeni bir rekora imza atıldı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, Ocak ayından Ağustos ayına kadar, bu yılın sekiz aylık döneminde Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı 2 milyar 7 milyon 644 bin TL harcadı.

Bu açıklamaya göre Erdoğan’ın koruma ordusunun günlük harcaması 8 milyon 262 bin TL’yi buldu. Bu harcama yaklaşık 90 bin 800 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor.

BİRÇOK BİRİMİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimin harcamalarını da geride bıraktı.

HARCAMA KATLANARAK ARTIYOR

Yıllara göre katlanarak artan koruma giderleri şöyle:

2020: 263,1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526,1 milyon TL

2023: 1 milyar 77 milyon TL

2024: 2 milyar 291 milyon TL

2025 (Sekiz aylık dönem) 2 milyar 7 milyon TL

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle: "Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."

Uzun yıllardır AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oluyor. Erdoğan’ın helikopterler tarafından da korunan konvoyu gezdiği şehirlerde trafik kilitleniyor, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletiliyor.