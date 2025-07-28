Erdoğan’ın koruma ordusu için altı ayda 1,4 milyar TL
Emniyet Genel Müdürlüğü, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu için bu yılın ilk altı ayında 1,4 milyar TL harcandığını açıkladı. Koruma ordusunun günlük harcama faturası 8,1 milyon TL’yi buluyor.
Yılın ilk yarısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan harcama açıklandı.
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, Ocak ve Haziran ayları arasında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 1 milyar 466 milyon 783 bin TL harcadı.
Bu açıklamaya göre Erdoğan’ın koruma ordusunun günlük harcaması 8 milyon 150 bin TL’yi buldu.
BİRÇOK BİRİMİ GERİDE BIRAKTI
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimin harcamalarını da geride bıraktı.
HARCAMA KATLANARAK ARTIYOR
Yıllara göre katlanarak artan koruma giderleri şöyle:
2020: 263,1 milyon TL
2021: 306 milyon TL
2022: 526,1 milyon TL
2023: 1 milyar 77 milyon TL
2024: 2 milyar 291 milyon TL
2025 (İLK ALTI AY) 1 milyar 466 milyon TL
AİLESİNİ DE KORUYORLAR
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle: "Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."
Uzun yıllardır AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oluyor. Erdoğan’ın helikopterler tarafından da korunan konvoyu gezdiği şehirlerde trafik kilitleniyor, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletiliyor.