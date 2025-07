Erdoğan’ın koruma ordusu için altı ayda 1,4 milyar TL

Yılın ilk yarısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan harcama açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, Ocak ve Haziran ayları arasında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 1 milyar 466 milyon 783 bin TL harcadı.

Bu açıklamaya göre Erdoğan’ın koruma ordusunun günlük harcaması 8 milyon 150 bin TL’yi buldu.

BİRÇOK BİRİMİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimin harcamalarını da geride bıraktı.

HARCAMA KATLANARAK ARTIYOR

Yıllara göre katlanarak artan koruma giderleri şöyle:

2020: 263,1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526,1 milyon TL

2023: 1 milyar 77 milyon TL

2024: 2 milyar 291 milyon TL

2025 (İLK ALTI AY) 1 milyar 466 milyon TL

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle: "Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."

Uzun yıllardır AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oluyor. Erdoğan’ın helikopterler tarafından da korunan konvoyu gezdiği şehirlerde trafik kilitleniyor, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletiliyor.