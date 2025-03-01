Erdoğan’ın korumaları için günde 10,6 milyon TL harcandı
Ocak ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu için 331 milyon TL harcandığı açıklandı. Korumaların günlük maliyeti 10,6 milyon TL’ye, saatlik maliyeti ise yaklaşık 445 bin TL’ye denk geliyor.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusunun ocak ayı maliyeti açıklandı.
“Kamuda tasarruf” yapılacağı iddia edilirken Erdoğan’ın koruması ordusu için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre ocak ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 331 milyon 12 bin TL harcadı.
Bu açıklamaya göre Erdoğan’ın koruma ordusunun günlük harcaması 10 milyon 677 bin TL’ye, saatlik harcaması ise yaklaşık 445 bin TL’ye denk geliyor.
EMNİYET'İN BİRÇOK BİRİMİNİ GERİDE BIRAKTI
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimini de geride bıraktı.
Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:
- 2020: 263,1 milyon TL
- 2021: 306 milyon TL
- 2022: 526,1 milyon TL
- 2023: 1 milyar 77 milyon TL
- 2024: 2 milyar 291 milyon TL
AİLESİNİ DE KORUYORLAR
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle:
"Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."