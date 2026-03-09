Erdoğan’ın küstüğü arkadaşından imam hatip yurdu: Yönetim Kurulu’ndan açıklama

İstanbul Valiliği geçen günlerde İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne öğrenci yurdu inşa edileceğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Öğrenci Yurdu inşa ediyoruz. Protokolü, “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hâli” projemiz kapsamında, Valiliğimiz ve Tay Grup Şirketleri arasında imzalanan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nun temeli atıldı.”

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde inşa edilecek 250 öğrenci kapasiteli yeni yurdun 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağı öğrenildi.

Tay Group tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yapılacak yurt binasının 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu’ndan açıklamada temel atma törenindeki konuşmasına yer verilen Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mesut Toprak, projenin yalnızca bir yapı yatırımı olmadığını belirtti.

Toprak, "Gençlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşayabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN “KONUŞMUYORUM” DEMİŞTİ

Mesut Toprak aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da okul arkadaşı. Toprak'ın adı Zeytinburnu'nda yükselen 16/9 adlı projeyi inşa ettikten sonra gündeme gelmişti.

Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki toplayan 16/9 projesine tepkisini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılında “Sahibiyle konuştum. (Mesut Toprak) Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti.

Ancak, 2017 yılında Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nin binasını da yine Tay Grup yapmıştı. Bu hareket "barışma hediyesi" olarak yorumlanmıştı.