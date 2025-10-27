Erdoğan’ın mektup arkadaşına Kanal İstanbul piyangosu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Kanal İstanbul bölgesi için düzenlediği ihaleyi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mektup arkadaşı” olarak bilinen Burak Soylu aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre TOKİ, “İstanbul Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna mevkii bin 26 adet konut ve 12 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” adı altında ihale düzenledi.

İhaleyi 1 milyar 882 milyon TL’ye Har Proje Yapı Anonim Şirketi’nin aldığı ve şirket ile TOKİ arasında 23 Ekim 2025’te sözleşme imzalandığı açıklandı.

Soylu’nun şirketi 20 Şubat 2025’te de TOKİ’den “Tunceli İli Pülümür İlçesi 281 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlıklı ihaleyi 697 milyon 845 bin TL bedelle almıştı.

MEKTUP YOLLAMIŞTI

Har Proje Yapı Şirketi’nin sahibi Burak Soylu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine de eşlik ediyor. Burak Soylu’nun adı 2019’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle gündeme geldi.

Haberlerde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı Elazığ’da yaşayan ve o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile bir araya geldi. Havalimanında yapılan görüşmede Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etti. Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı: ‘Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…’”

Öte yandan kamu bankaları ile Turkcell’in de sosyal medyada Mehmet Ağar ile fotoğrafı da yer alan Burak Soylu’nun müşterisi olduğu biliniyor.