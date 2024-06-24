Erdoğan’ın mitingine lise öğrencilerini çağıran MEB: “Okullarla ilgili dilek ve temennilerini iletmeleri içindi”

BirGün’ün “Lise öğrencilerini Erdoğan’ın açılışına götürecekler!” başlığıyla haberleştirdiği skandalla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile buluşmak, varsa okullarla ile ilgili dilek ve temennilerini iletmek üzere katılabileceklerinin duyurulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir skandala imza attı. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da Mamak’taki toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan’ın katıldığı ve mitinge dönüşen tören için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü seferber olmuştu. İlçede 39 lisenin okul müdürlerine bir mesaj gönderilmiş ve mesajda, "Cumhurbaşkanımız toplu açılış törenine geliyor. 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi bekliyoruz" denilmişti. Hatta okul müdürlerinin açılışa götüreceği öğrenci ve öğretmen sayılarını da bildirmeleri istendi.

O dönem BirGün’ün ulaştığı okul müdürleri "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün böyle bir talebi olduğunu doğruladı. Bazı okul müdürleri ise “Böyle bir şey istediler ancak biz öğrencilerimizi götürmüyoruz, doğru bulmuyoruz bu durumu" dedi.

MEB SORU ÖNERGESİNE YANIT VERDİ

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 19 Mart 2024 tarihinde BirGün’ün “Lise öğrencilerini Erdoğan’ın açılışına götürecekler!” başlığıyla haberleştirdiği bu skandalı soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Demir’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise “Öğrenci, öğretmen ve idarecilerin programa gönüllük esasına göre: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile buluşmak, varsa okullarla ile ilgili dilek ve temennilerini iletmek üzere katılabileceklerinin duyurulduğu…” ifadelerini kullandı.

KURUMLARI BU HALE GETİRENLER UTANIR MI?

MEB’in soru önergesine verdiği yanıtı sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Deniz Demir şu ifadelerini kullandı:

“19 Mart’ta (yerel seçim öncesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mamak’ta yapacağı bir açılış için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki 39 lisenin müdürüne mesaj atılmış ve “11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi bekliyoruz” denilmişti. Haberi BirGün gazetesinden İsmail Arı yapmıştı.

Ben de bir soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı’na bu durumu sordum.

Gelen cevapta şu ibare yazıyor:

‘…. gönüllük esasına göre: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile buluşmak, varsa okullarla ile ilgili dilek ve temennilerini iletmek üzere katılabileceklerinin duyurulduğu’

Yani lise öğrencilerini, öğretmenleri ve idarecileri Erdoğan’ın yapacağı bir açılışa götürüp orada okulların sorunlarını (varsa) aktartacaklarmış.

Buna da bizim inanacağımızı düşünerek, yazılı cevap olarak gönderiyorlar.

Kurumları bu hale getirenler utanır mı?”