Erdoğan’ın New York ziyaretinde ''Free İmamoğlu'' yazılı kamyon

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti devam ederken, New York sokaklarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto eden görüntüler ortaya çıkıyor.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın ziyareti esnasında New York’ta “Free İmamoğlu” yazan kamyon dikkat çekti.

Kamyonların üzerinde, "Türkiye'deki siyasi tutuklulara özgürlük" ve "İmamoğlu'na özgürlük", "Hak, hukuk, adalet" yazıları görüldü.

"UMUT" FOTOĞRAFI ASILMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Times Meydanı’nda dikkat çekici bir afişle karşılaştı.

Times Meydanı’ndaki dev ekrana gençler tarafından, İBB operasyonlarında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızıyla olan bir fotoğrafının asıldığı görülmüştü.

Fotoğrafın üstünde ise “UMUT” yazıyordu.