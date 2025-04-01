Erdoğan’ın pahalı ürün satanlara karşı boykot çağrısı gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların "merkez medya"da tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine yurttaşların başlattığı boykota iktidardan tepki gelirken ve boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlatılırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece 2 ay önce yaptığı boykot çağrısı yeniden gündem oldu.

Erdoğan'ın 6 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama şöyleydi: "Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır."