Erdoğan’ın Rize ziyaretinde "30 milyonluk" harcama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize’ye yaptığı 5 günlük Ramazan Bayramı ziyareti sırasında sadece koruma polislerine verilen yemek hizmeti için yaklaşık 13 milyon TL harcandığı, toplam maliyetinin ise 30 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, gıda alım belgelerini paylaştı ve şunları söyledi: “Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından beş günlük ziyaret süresince görevli personele sağlanan yemek hizmeti için 12 milyon 928 bin 620 TL harcandı. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinden oluşan toplam 22 bin 277 öğün için bu bedel ödendi. Bu tutara Erdoğan’ın yanındaki personel de dahil değil."

"BU PARAYA 300 BİN ÖĞRENCİYE YEMEK VERİLEBİLİRDİ"

Ulaşım ve konaklama ile birlikte gezinin en az 30 milyon liraya mal olduğunu savunan Ocaklı "Rize Cumhurbaşkanının memleketi, bu kadar polis ve masraf ile kimi kimden koruyorlar" dedi ve şunları söyledi:

"Hemşehrileri kendisini korurdu. Gıdayı da Rizeli olmayan bir őrmadan yapmışlar. Kamu kaynakları işte böyle gereksiz harcanıyor. Emekliden, işçiden tasarruf ediyorlar itibardan edemiyorlar. Bu paraya 300 bin öğrenciye yemek verilebilirdi."

AĞIRLAMA İÇİN YAKLAŞIK 13 MİLYONLUK ALIM

18 Mart 2026 tarihli yazıda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizi ziyaretleri kapsamında iaşe alımı" adı altında temsil ve ağırlama için yaklaşık 12 milyon 928 bin 620 liraya mal alımı yapıldığı belgelere böyle yansıdı.