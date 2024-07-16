Erdoğan’ın Rize’si tasarruftan muaf

Tamamlanma oranı %75’in altında kalan millet bahçelerinin yapımını durduran Tasarruf Genelgesi, Erdoğan’ın memleketi Rize’ye uğramadı. Genelgeden sonra başlanan millet bahçesi için TOKİ, 423 milyon TL’lik anlaşma yaptı.

Türkiye'de milyonlarca yurttaş ekonomik darboğaz nedeniyle yoksulluğa sürüklenirken iktidar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçeleri için kesenin ağzını açtı.

Yalnızca TOKİ’nin 2018-2023 döneminde inşa ettiği millet bahçeleri için toplam 10 milyar 744 milyon TL’lik kaynak kullanıldı. Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin faturasını yurttaşa kesen AKP, 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile kamu kurumlarına yönelik göstermelik tedbirler aldı.

GENELGE ES GEÇTİ

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin ardından millet bahçelerine yönelik de adım atıldı. TOKİ, ilerleme oranı yüzde 75’in altında olan millet bahçelerinin yapımının durdurulmasını istedi. Millet bahçesi müteahhitleri, TOKİ’nin talep yazısının ardından çalışmaları durdurdu.İlerleme oranı yüzde 75’in altında ve yapımından vazgeçilen millet bahçesi sayısının 39 olduğu öğrenildi. TOKİ’nin, Rize Merkez Millet Bahçesi’ne yönelik düzenlediği ihale ise “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Rize’de geçerli değil mi?” sorusuna neden oldu.

TOKİ 27 Mart’ta, “Rize İli Merkez İlçesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında Rize Merkez’e, 387 bin 622 metrekarelik millet bahçesi yapılacağı belirtildi. Bahçede öte yandan, 9 bin 54 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatılar olacağı bildirildi.

İhalenin sözleşmesi, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yürürlüğe girmesinden 46 gün sonra, 2 Temmuz’da imzalandı. Tem Yol Yapı İnşaat ve Türütler İnşaat şirketlerinin ortaklığıyla inşa edilecek Rize Merkez Millet Bahçesi’nin TOKİ’ye maliyetinin 423 milyon 600 bin TL olduğu öğrenildi. Yapım çalışmalarına 3 Temmuz'da başlanan millet bahçesinin, 7 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlanacağı kaydedildi.