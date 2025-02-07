Erdoğan’ın sözünü Bakanlık çürüttü

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), depremle ilgili hazırladığı 2. yıl raporunu kamuoyuyla paylaştı. Birçok başlıkta depremin değerlendirildiği raporda, “Yurttaşlarımızın maruz bırakıldığı afet ve afet sonrası yaşananlara baktığımızda, her geçen gün derinleşen, neredeyse çözümsüzlüğe itilen sorunları görüyoruz” denildi. Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir yıl içerisinde 319 bini olmak üzere 650 bin konutu teslim edeceğiz" vaadine de değinildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verileri paylaşılarak "Oysa ikinci yılın sonunda gerçekleşen, sadece, kalıcı konutlarda hedeflenenin %30 kadarı tamamlanabildi" denildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi tarafından, 6 Şubat’ın yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada son 20 yılda çıkarılan imar aflarına dikkat çekildi. Göstermelik teknik elemanlar yerine gerçek sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi, "11 yılda, riskli görülen 6-7 milyon yapının yalnızca yüzde 10’u kadarı dönüşüme girmiştir. Ülke genelinde 7 milyon civarında konutun olası bir depremde yıkılması söz konusuyken, bu hızda ilerlerse, tüm riskli yapılarımızın dönüşümü, ancak 100 yıl sonra tamamlanmış olacaktır." denildi.

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RANT DEĞİL İNSAN ODAKLI ÇALIŞILMALI

Depremin 2’nci yıldönümü dolayısıyla çeşitli odaklardan da açıklamalar geldi:

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası:

Tüm veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında bir araya getirilerek gerekli analizlerin hızla yapılması sağlanmalı; merkezi ve yerel yönetim bütçelerinin en az %10’nun bu yatırımlara ayrılması sağlanmalıdır. Afet, İmar ve Çevre Suçları için özel yasalar çıkarılmalı. Afet yönetim sistemi, Dünya Bankası’nın etkisinden kurtarılarak yapı yerine insan ve çevre odaklı bir sistem olarak inşa edilmeli.

• Türkiye Psikiyatri Derneği:

Psikiyatristlerin çalıştığı çevrimiçi görüşme sistemi kuruldu ve bu sistemle, ihtiyacın azaldığının tespit edilmesine kadar hizmet verdi. Başta Afetlere Hazırlık Müdahale Birimi olmak üzere tüm kurullarımız ile afetlere yönelik hazırlığın ve planlamanım önemini, güvenli geleceğin kamusal hak olduğunu, kurumlar ile işbirliğine hazır olduğumuzu hatırlatıyor, sorumluları göreve çağırıyoruz.