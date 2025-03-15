Erdoğan’ın talimatı dengeyi bozdu: Kamu şirketinde 2,2 milyar TL’lik zarar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Pahalılığa karşı piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 2024 yılına ait finansal tablolarına yönelik denetim tamamlandı. Bağımsız denetim şirketinin yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan mali rapor, ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen şirketin rekor zarara imza attığını ortaya koydu. Rapor öte yandan, şirketin özkaynaklarının 2023-2024 döneminde 132 milyon 501 bin 794 TL gerilediğini de açığa çıkardı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2024 yılında gerçekleştirdiği satışlarda toplam 55 milyar 209 milyon 825 bin TL hasılat elde etti. Marketin satışlarının maliyeti ise 47 milyar 561 milyon 31 bin TL oldu. Şirketin 2024’teki pazarlama gideri ise kayıtlara, 10 milyar 720 milyon 316 bin TL olarak geçti.

BATAĞA SÜRÜKLENİYOR

Şirketin net dönem zararına yönelik veri ise gelir gider dengesizliğini gözler önüne serdi. Buna göre, 55,2 milyar TL’lik hasılata karşın Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2024 yılında net 2 milyar 254 milyon 185 bin TL zarar açıkladı. 2023 yılında 1,9 milyar TL kâr açıklayan kurumun bir yıl içinde 2,2 milyar TL zarara geçmesi, “İktidar, siyasi ikbal uğruna kamu kurumlarını batağa sürüklüyor” tespitlerine haklılık kazandırdı.

BORÇLAR BİRİKİYOR

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in finansal faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışları da dikkati çekti. Mali verilere göre, 2024 yılında şirket 2 milyar 447 milyon 671 bin TL’lik faiz ödemesi gerçekleştirdi. Şirketin kısa vadeli borçları 1 milyar 58 milyon 797 bin TL’ye, uzun vadeli borçları ise 1 milyar 888 milyon 928 bin TL’ye ulaştı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in özkaynaklarında yaşanan çarpıcı erime de denetim raporuna yansıdı. 2023 yılını 3 milyar 560 milyon 698 bin TL’lik özkaynak ile tamamlayan şirketin 2024 yılı itibarıyla özkaynaklarının büyük bir erime yaşayarak 3 milyar 428 milyon 196 bin TL’ye düştüğü bildirildi.

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MARKET SAYISI PLANSIZ ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla plansız şekilde mağazalarını artıran Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in kiralama giderlerindeki artış da dikkati çekiyor. Şirketin 2023 yılında 778 milyon 637 bin 495 TL olan kira ödemeleri, 2024 yılında 1 milyar 65 milyon 601 bin TL ile ifade ediliyor.