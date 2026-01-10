Erdoğan’ın uçağının gözdeleri: Faruk Bildirici, gözden düşenleri ve yeni gelen isimleri yazdı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanlığı uçağının geçen seneki gözdelerini, gözden düşenlerini ve yeni gelenlerini yazdı.

Bildirici, kişisel blog sayfasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen seneki ziyaretlerinde uçağına binen gazetecilere ilişkin rapor hazırladı.

Buna göre 2025’teki yurt dışı gezilerinde Cumhurbaşkanlığı uçağına en çok davet edilen gazeteciler, Taha Dağlı (Haber Global), Nermin Yurteri (NTV), Murat Alan (Yeni Akit) ve Sena Alkan (Habertürk) oldu.

Cumhurbaşkanlığı uçağına davet edilen gazetecilerde değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanlığı uçağına davet edilen gazetecilerin tek faaliyetlerinin, dönüş yolculuğu sırasında Erdoğan’ın basın toplantısına katılmak olduğunu vurgulayan Bildirici, eleştirel nitelikte, Erdoğan’ı rahatsız edecek tek bir soru bile sorulmadığının altını çizdi.

Bildirici, son 3 yılda uçağa en çok davet edilen kişi ve kurumları yazısında şöyle anlattı:

"2025’İN GÖZDELERİ TAHA DAĞLI VE NERMİN YURTERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında 18 yurtdışı geziye çıktı. Önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılı gezilerinde de SETA gezilerin demirbaşıydı; SETA Koordinatörü Nebi Miş gezilerin tümüne katıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de 13’er gezide hazır bulundu.

SETA, TRT ve AA’yı bir kenara bırakırsak, 2025’in de gözde gazetecisi 10 geziye çağrılan Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı’ydı. İlk sıradaki Dağlı’yı, yedişer geziye davet edilen Nermin Yurteri (NTV), Murat Alan (Yeni Akit) ve Sena Alkan (Habertürk) izledi.

Yurteri, bir yıl önce de ikinci sıradaydı ama Murat Alan ve Sena Alkan, 2025’te alt sıralardan hızla yükseldiler.

İletişim Başkanlığı’nın, Cumhurbaşkanlığı’nın ve tabii dolayısıyla da AKP’nin “itibar barometresi”nde onları, altı geziyle Hande Fırat (Hürriyet), Serkan Kalemciler (Ensonhaber), Nazlı Çelik (Star TV), Abdülhalik Çimen (A Haber), Melissa Bağcı (Beyaz TV), Deniz Gürel (TV100), Mehmet Acet (Kanal 7) izledi. Murat Yancı (CNN Türk), Hasan Öztürk (Ülke TV), Halime Kökce (Star Gazetesi /AKP İst.İl Bşk.Yrd.), Okan Müderrisoğlu (Sabah), Melih Altınok (Sabah), Ömer Özkök (24 TV), Ahmet Hakan (Hürriyet) ve Hüseyin Likoğlu (Yeni Şafak) ise dört geziye çağrıldı.

Serkan Kalemciler, Okan Müderrisoğlu, Ahmet Hakan, Hasan Öztürk, Ömer Özkök, Ercan Seki, Hacı Yakışıklı, Zafer Şahin ve Kurtuluş Tayiz’in önceki yıla göre daha fazla geziye çağrılması dikkat çekiciydi. Örneğin Hacı Yakışıklı, Yeni Akit’ten ayrılıp TV100’e geçtikten sonra daha az çağrılmaya başlanmış, 2024’te sadece bir geziye katılmıştı; geçen yıl ise üç geziye davet edildi. 2023’te hiç davet edilmeyen, 2024’te sadece bir geziye davet edilen Milliyet yazarı ve CNN Türk yorumcusu Zafer Şahin, 2025’te üç geziye çağrılarak, “itibar barometresi”nde yükseldi.

Burhanettin Duran’ın göreve gelmesinden sonra göze çarpan başka bir yenilik de Mahmut Övür, Fatih Atik, Esra Elönü ve Abdülkadir Selvi gibi isimlerin yeniden davet edilmeye başlanması oldu.

Ferhat Murat, Muhammed Enes Polat, Fatma Demircioğlu Parlar, Seda Akbay, Seval Yılmaztekin, Hasan Uylaş ve Ebrar Rümeysa Ak, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı uçağına ilk kez bindiler. Ferhat Murat iki kez, öbürleri birer kez davet edildi.

İTİBAR BAROMETRESİNDE GÖZDEN DÜŞENLER

Gözden düşenlerin başında ise Zahid Akman, Hale Kaplan, Seda Öğretir, Ünal Kaya ve Ayşe Olgun gibi isimler geliyor. 2022’de beş geziye çağrılan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan’a davetler zamanla seyrekleşti ve 2025’te sadece iki geziye katılabildi. Türkiye gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç da gerileyenlerden. Bir önceki yılda altı geziye çağrılmıştı, 2025’te davet sayısı üçe düştü.

İlk yılların sık davet edilenlerden İbrahim Karagül, Turgay Güler, İsmail Kapan, Hakan Çelik ve Mustafa Kartoğlu, geçmişe göre az olsa da yine bazı gezilere çağrılıyorlar. Geçmişte en çok davet edilen iktidara yakın gazetecilerden Ali Adakoğlu, Murat Kelkitlioğlu, Ekrem Kızıltaş, Ergun Diler, Nihal Bengisu Karaca ise artık uçaktaki basın toplantılarında Erdoğan ile birlikte çekilen fotoğraflarda hiç gözükmüyorlar.

Tutuklandıktan sonra Habertürk TV genel yayın yönetmenliğinden alınan Mehmet Akif Ersoy da geçen yıl sadece eylül ayındaki Çin gezisine çağrılmıştı.

Önceki yıllarda, aktif siyasete kayan iktidar yanlısı gazeteciler daha az davet edilmeye başlanmıştı; bu uygulama değişti. Aynı zamanda AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Star yazarı Halime Kökce 2025’te tam beş geziye davet edildi. Oysa bir önceki yıl sadece ikiydi davet sayısı. Bir ara AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi olan Star Ankara Temsilcisi Fadime Özkan da 2024’te iki geziye davet edildi.

TURKUVAZ VE DEMİRÖREN MEDYA LİSTE BAŞI

Basılı gazetelerin temsilcilerine yönelik davetler bu yıl daha da azaldı; televizyonlardan çağrılanlar uçakta çoğunluğu oluşturdu. 2025 yılındaki 18 yurtdışı gezi için basılı gazetelere giden davet sayısı 84 iken, televizyon kuruluşlarına giden davetlerin sayısı 160’ı buldu.

İnternet sitelerinden isimlere yapılan davetler de sadece sekizde kaldı. Ama yine de bir yıl öncesine göre daha fazla bu sayı. Bir yıl önce iki geziye çağrılan dijital yayıncı Adem Metan da 2025’te sadece bir geziye alındı.

Toplamda, en gözde yayın grupları yine Turkuvaz Medya ve Demirören Grubu. Bu iki medya grubundaki gazetecilere geçen yıl 37 kez davet gönderildi. Türk Medya ve Albayrak grupları daha geriden geliyor.

TV’LERDE GÖZDE 24 TV

Televizyon kanalları içerisinde en çok davet alan, yine Türk Medya Grubu’ndan 24 TV oldu. Onu sırasıyla A Haber (18 davet), NTV (17 davet), Haber Global (15 davet), CNN Türk (14 davet) ve Habertürk TV (14 davet) izledi. Bu sıralamada bir yıl öncesine göre fazla bir değişiklik olmadı.

TV’lerle ilgili listede en çok dikkat çeken değişiklik, TGRT’nin yeniden “gözdeler” arasına girmiş olması. Erdoğan’ın gezilerine 2024’te hiç çağrılmayan TGRT, 2025’te yedi kez davet edildi. MHP’nin TV kanalı olan Bengütürk, geçen yıl sadece iki geziye davet edildi. Yeni Akit, Kanal D ve ATV’den gazeteciler 2025’te de hiç çağrılmadı.

Haber siteleri içerisinde en çok çağrılan ise Ensonhaber sitesiydi. İletişim Başkanlığı’nın gözdesi olan Ensonhaber’den isimler altı geziye davet edildi. Onu izleyen Haber 7 ise dört geziye.

GAZETELERDE GÖZDE SABAH

İletişim Başkanlığı’nın gazeteler içerisindeki gözdesi yine Sabah’tı. 17 kez davet edilen Sabah’ı, 14 davetle Hürriyet ve Akşam izledi. Yeni Şafak, Türkiye, Milliyet ve Yeni Akit de listenin üst sıralarında yer aldı.

Diriliş Postası ve Milat artık iyice gözden düşmüş göründü. Zira 2025’te bu gazetelerden gezilere çağrılan olmadı. 2024’te hiçbir geziye alınmayan Türkgün ise geçen yıl sadece bir geziye davet edildi."