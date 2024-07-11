Erdoğan’la görüşmüştü: Gelecek Partili Temurci’den AKP’ye katılma sinyali

Gelecek Partisi kurucularından olan ve genel seçimlerde CHP listelerinden Meclis’e giren Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi hakkında konuştu, AKP’ye katılma sinyali verdi.

Bayram öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir görüşme yaptığı ortaya çıkan ve bu bilgiyi doğrulayan Gelecek Partili Milletvekili Selim Temurci, AKP’ye katılabileceği sinyali verdi. Temurci, “Süreç ilerliyor” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Meclis’e giren, yerel seçimlerde ise AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'u desteklediğini açıklayan Selim Temurci, Erdoğan’la görüşmesi hakkında Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye konuştu. Temurci, “Eski bir AK Partili olarak AK Parti’ye mi geçme kararı aldınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Bayramdan önce cumhurbaşkanımızla bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeden, genel başkanımız Ahmet Davutoğlu dahil partimizdeki vekillerin de haberi vardı. Cumhurbaşkanımız yıllardır siyaset yaptığımız bir büyüğümüz. Herkes Erdoğan’la görüşüyor. Herkesin görüşmesi de gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, cumhurbaşkanımızın yürüttüğü normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanımızla bir araya geldi. Benim cumhurbaşkanımızla görüşmem de doğal. Gayet güzel bir sohbet ettik kendisiyle. Siyasetin bugünkü durumunu, geleceğini konuştuk. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmenin hukukunu korumam gerekir. Aynı zamanda birlikte siyaset yaptığımız Ahmet Davutoğlu’nun da hukukunu korumam gerekir. Dolayısıyla şimdi AK Parti’ye geçmekle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.

"BİRLEŞEREK SİYASET YAPMALIYIZ"

Erdoğan’la yaptığı görüşmeye dair, “Memleketin birlik ve beraberliğini konuştuk. Merkez sağın birlikte hareket etmesini konuştuk” diyen Temurci, şöyle devam etti: “Şimdi siyasette bir ara dönem yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın özellikle 14 Mayıs seçiminden sonra yaptığı konuşma çok önemliydi. Ruh ve kan değişiminden söz etti. Öze dönüş mesajı verdi. Hepimizin, Türkiye’nin özlediği şeydi bu. Buna destek vermek gerekir. Cumhur İttifakı’yla mücadeleden sonra şapkamızı önümüze koyup, düşünmeliyiz. Daha makro politikalara yönelmeliyiz. Bölünerek değil, birleşerek siyaset yapmalıyız.”

Temurci, “Partiden ayrılma düşüncenizi Ahmet Davutoğlu’yla konuştunuz mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

Benim düşüncelerimi, görüşlerimi partideki herkes biliyor. Herkesin bilgisi dahilinde görüşmeler yapıyoruz. Erdoğan’la bir abi-kardeş hukukumuz var. Genel başkanımız Davutoğlu’yla da birlikte AK Parti’den ayrılıp parti kurduk. Parti içindeki değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Kimseden gizlimiz saklımız yok. Kendi içimizde görüşüyoruz. Dediğim gibi; görüşmelerimiz sürüyor. İlerleyen bir süreç var. Şimdi benim ayrılık üzerine konuşmamı beklemeyin lütfen.