Erdoğan’la görüşmüştü: Gelecek Partili Temurci’den AKP’ye katılma sinyali
Gelecek Partisi kurucularından olan ve genel seçimlerde CHP listelerinden Meclis’e giren Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi hakkında konuştu, AKP’ye katılma sinyali verdi.
Bayram öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir görüşme yaptığı ortaya çıkan ve bu bilgiyi doğrulayan Gelecek Partili Milletvekili Selim Temurci, AKP’ye katılabileceği sinyali verdi. Temurci, “Süreç ilerliyor” dedi.
14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Meclis’e giren, yerel seçimlerde ise AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'u desteklediğini açıklayan Selim Temurci, Erdoğan’la görüşmesi hakkında Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye konuştu. Temurci, “Eski bir AK Partili olarak AK Parti’ye mi geçme kararı aldınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:
Bayramdan önce cumhurbaşkanımızla bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeden, genel başkanımız Ahmet Davutoğlu dahil partimizdeki vekillerin de haberi vardı. Cumhurbaşkanımız yıllardır siyaset yaptığımız bir büyüğümüz. Herkes Erdoğan’la görüşüyor. Herkesin görüşmesi de gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, cumhurbaşkanımızın yürüttüğü normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanımızla bir araya geldi.
Benim cumhurbaşkanımızla görüşmem de doğal. Gayet güzel bir sohbet ettik kendisiyle. Siyasetin bugünkü durumunu, geleceğini konuştuk. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmenin hukukunu korumam gerekir. Aynı zamanda birlikte siyaset yaptığımız Ahmet Davutoğlu’nun da hukukunu korumam gerekir. Dolayısıyla şimdi AK Parti’ye geçmekle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.
"BİRLEŞEREK SİYASET YAPMALIYIZ"
Erdoğan’la yaptığı görüşmeye dair, “Memleketin birlik ve beraberliğini konuştuk. Merkez sağın birlikte hareket etmesini konuştuk” diyen Temurci, şöyle devam etti: “Şimdi siyasette bir ara dönem yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın özellikle 14 Mayıs seçiminden sonra yaptığı konuşma çok önemliydi. Ruh ve kan değişiminden söz etti. Öze dönüş mesajı verdi. Hepimizin, Türkiye’nin özlediği şeydi bu. Buna destek vermek gerekir. Cumhur İttifakı’yla mücadeleden sonra şapkamızı önümüze koyup, düşünmeliyiz. Daha makro politikalara yönelmeliyiz. Bölünerek değil, birleşerek siyaset yapmalıyız.”
Temurci, “Partiden ayrılma düşüncenizi Ahmet Davutoğlu’yla konuştunuz mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi:
Benim düşüncelerimi, görüşlerimi partideki herkes biliyor. Herkesin bilgisi dahilinde görüşmeler yapıyoruz. Erdoğan’la bir abi-kardeş hukukumuz var. Genel başkanımız Davutoğlu’yla da birlikte AK Parti’den ayrılıp parti kurduk. Parti içindeki değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Kimseden gizlimiz saklımız yok. Kendi içimizde görüşüyoruz. Dediğim gibi; görüşmelerimiz sürüyor. İlerleyen bir süreç var. Şimdi benim ayrılık üzerine konuşmamı beklemeyin lütfen.
SAADET PARTİSİ GRUBU DAĞILABİLİR
CHP listelerinden meclise giren 10 Saadet Partili vekil ile 10 Gelecek Partili vekilin bir araya gelmesiyle mecliste Saadet grubu kurulmuştu. Saadet milletvekillerinden Hasan Bitmez’in yaşamını yitirmesinden sonra CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi’ne geçerek Saadet Grubu’nu dağılmaktan kurtarmıştı.
Gelecek Partili Selim Temurci’nin AKP’ye katılması durumunda ise Gelecek ve Saadet Partili vekillerin birlikteliğiyle oluşan Saadet grubu dağılma riskiyle karşı karşıya kalacak.
Bu ihtimale dair konuşan Gelecek Partili Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “Biz her hafta genel başkanımızla bir araya gelip, her şeyi konuşuyoruz. Saadet grubumuzun dağıldığı falan yok. Selim Temurci de nereye geçecek? Geçmez. Ayrıldı, grup dağıldı diyelim. Bunun vebalini nasıl taşıyacak? Bu grup ne yapıyor? CHP’nin yapmadığını yapıyor. Etkili muhalefet yapıyor. Temurci, Erdoğan zamanında İstanbul il başkanlığı yaptı. Erdoğan onu vekil yapmadı” ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise “Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye geçiş olacağına dair duyumlarımız var ama biz çok inanmıyoruz. Selim Temurci AK Parti’ye geçerse sürpriz olur. Bence geçmez. Ama geçerse de Saadet grubu, bir eksik yüzünden dağılmaz. Bizim grup konusunda muhatabımız Gelecek Partisi’dir, Ahmet Davutoğlu’dur. Onların karar vermesi gerekir.”