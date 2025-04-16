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Erdoğan’ndan Pervin Buldan’a Sırrı Süreyya Önder telefonu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncel
  • 16.04.2025 10:49
  • Giriş: 16.04.2025 10:49
  • Güncelleme: 16.04.2025 10:52
Kaynak: ANKA
Erdoğan’ndan Pervin Buldan’a Sırrı Süreyya Önder telefonu
Fotoğraf: ANKA

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı arayarak hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder’e ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Buldan’a Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buldan, Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.

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